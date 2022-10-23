НБА: Бостон победил Орландо, Сакраменто без Леня уступил Клипперс
В субботу, 22 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно девять матчей.
Орландо – Бостон 120:126 (33:36, 35:32, 26:31, 26:27)
Орландо: Росс (29), Банкеро (23), Ф. Вагнер (18), Картер (15 + 12 подборов), Энтони (14 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Окики (8), Бол (6 + 4 блок-шота), Харрис (3), Бамба (3), Хэмптон (1).
Бостон: Тейтум (40 + 8 подборов), Уайт (27), Браун (12 + 9 подборов), Смарт (6 + 8 передач), Вонле (2) – старт; Г. Уильямс (13), Брогдон (13), Хаузер (9), Притчард (3), Корнет (1), Гриффин (0).
Филадельфия – Сан-Антонио 105:114 (25:19, 26:35, 26:31, 28:29)
Филадельфия: Эмбиид (40 + 13 подборов), Макси (25 + 6 передач), Харрис (15), Харден (12 + 9 подборов + 12 передач), Такер (3) – старт; Ньянг (8), Хауз (2), Мелтон (0), Тайбулл (0), Харрелл (0).
Сан-Антонио: Васселл (22), Джонсон (21 + 8 подборов), Джонс (17), Пелтль (13 + 11 подборов), Сохан (1) – старт; Макдермотт (14), Ричардсон (11), Примо (5), Коллинз (3), Бэйтс-Диоп (3), Роби (2), Дженг (2).
Индиана – Детройт 124:115 (25:35, 27:21, 36:23, 36:36)
Индиана: Халибертон (24 + 10 передач + 5 перехватов), Смит (19 + 15 подборов), Джексон (8 + 5 блок-шотов), Несмит (7), Хилд (6) – старт; Матурин (27 + 7 подборов), Битадзе (14 + 15 подборов), Дуарте (9), Нембард (8), Макконнелл (2), Тэйлор (0).
Детройт: Каннингем (22), Бей (20 + 11 подборов), Айви (17 + 11 подборов + 5 потерь), Богданович (16), Стюарт (11 + 16 подборов) – старт; Джозеф (10), Ливерс (8), Дюрен (6), Хэйс (5), Диалло (0).
Чикаго – Кливленд 96:128 (25:34, 29:36, 25:23, 17:35)
Чикаго: Лавин (23), Вучевич (16), Дерозан (13), Уильямс (6), Досунму (5) – старт; Драммонд (8 + 7 подборов), Джонс (8), Грин (6), Уайт (5), Драгич (4), Карузо (2), Терри (0), Симонович (0), Брэдли (0).
Кливленд: Митчелл (32 + 9 подборов + 8 передач), Мобли (16), Леверт (14 + 8 передач), Аллен (8), Окоро (2) – старт; Осман (15), Лав (15 + 12 подборов), Р. Лопес (12), Нето (6), Уэйд (5), Мобли (3), Стивенс (0).
Майами – Торонто 112:109 (38:33, 33:17, 21:33, 20:26)
Майами: Батлер (24), Лаури (17 + 6 передач), Хирро (14 + 8 подборов + 6 передач), Адебайо (10 + 7 подборов), Калеб Мартин (8) – старт; Струс (20), Винсент (9 + 7 подборов), Робинсон (8), Дедмон (2).
Торонто: Трент (23), Сиакам (23 + 8 подборов + 9 передач), Ануноби (13 + 9 подборов), Барнс (11), Ванвлит (7 + 10 передач) – старт; Ачиува (18 + 11 подборов), Флинн (6), Янг (4), Бэнтон (3), Колоко (1).
Милуоки – Хьюстон 125:105 (41:23, 26:25, 31:31, 27:26)
Милуоки: Я. Адетокумбо (44 + 12 подборов), Холидэй (19 + 10 передач), Аллен (11), Б. Лопес (9 + 5 блок-шотов), Картер (0) – старт; Портис (13 + 8 подборов), Нвора (9), Хилл (9 + 6 передач), Ибака (9), Боучэмп (2), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0), Грин (0).
Хьюстон: Грин (22), Портер (18 + 7 передач), Мартин (14), Смит (13 + 11 подборов), Гаруба (6 + 8 подборов) – старт; Исон (11), Шенгюн (9 + 9 подборов), Марьянович (3), Кристофер (3), Хаджинс (3), Никс (2), Мэтьюз (1).
Даллас – Мемфис 137:96 (39:17, 25:19, 35:35, 38:25)
Даллас: Дончич (32 + 7 подборов + 10 передач), Динуидди (15), Буллок (8), Финни-Смит (7), Макги (6) – старт; Вуд (25 + 12 подборов), Хардуэй (16), Клебер (9 + 8 подборов), Дорси (9), Грин (5), Райт (2), Пинсон (2), Пауэлл (1), Харди (0).
Мемфис: Морэнт (20), Бэйн (14), Альдама (8), Кончар (5), Адамс (2 + 4 блок-шота) – старт; Родди (12), Джонс (10), Кларк (8), Тиллман (7), Ларэвиа (6), Лофтон (4), Уильямс (0), Чендлер (0).
Денвер – Оклахома-Сити 122:117 (28:29, 27:26, 33:30, 34:32)
Денвер: Портер (22), Колдуэлл-Поуп (21), Йокич (19 + 16 подборов + 13 передач), Дж. Мюррэй (16 + 5 потерь), Гордон (11 + 10 подборов) – старт; Грин (14), Браун (9), Браун (5), Ннаджи (4), Хайлэнд (1).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 7 передач + 5 потерь), Гидди (19 + 12 подборов + 6 передач), Дорт (13 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (10), Покушевски (0) – старт; Мускала (18), Мэнн (13), Бэйзли (6), Уиггинс (5), Уильямс (3), Оморуйи (2), Уотерс (0), Дженг (0).
Сакраменто – Клипперс 109:111 (26:29, 29:23, 25:34, 29:25)
Сакраменто: Фокс (36), Хертер (18), Сабонис (11 + 10 подборов + 7 передач), Барнс (8 + 7 подборов), Окпала (3) – старт; Мюррэй (19), Дэвис (8), Митчелл (4), Холмс (2), Монк (0), Мету (0).
Клипперс: Джордж (40 + 6 передач), Джексон (14), Зубац (10 + 8 подборов), М-с Моррис (9), Пауэлл (4) – старт; Кеннард (11), Ковингтон (8 + 7 подборов), Батюм (7), Мэнн (5), Коффи (3).