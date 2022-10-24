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Баскетбол

Джордж встал на защиту Уэстбрука после ужасного старта Лейкерс

PG13 считает, что "озерники" не дают Расселлу вести игру своей команды, как это было в той же Оклахоме.
Сегодня, 15:46
Расселл Уэстбрук и Пол Джордж / Getty Images
Расселл Уэстбрук и Пол Джордж / Getty Images
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Минувшей ночью Лейкерс проиграли на своем паркете Портленду 104:106. Калифорнийцы проиграли все три стартовые игры регулярного сезона, а Расселл Уэстбрук продолжает поражать малоэффективным баскетболом.

Однако нашелся человек, который встал на защиту Расти - это его бывший партнер по Оклахоме Пол Джордж. Выступая после очной встречи двух лос-анджелеских команд, форвард Клипперс обвинил Лейкерс в том, что те не дают Мистеру Трипл-дабл вести игру своей команды.

"Откровенно говоря, это не та команда, которая рассчитана на него с тем составом, который у них есть", — цитирует Джорджа Sports Illustrated. "Это должно работать в обе стороны. Ему не составляло труда набирать 30 + 10 + 10, когда у него были ключи от команды. Вы не можете забыть об этом".

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В первых трех матчах регулярки Расселл Уэстбрук за почти 29 минут на паркете в среднем набирает 10.3 очка, 6.7 подборов и 4.3 передачи. Нынешний сезон станет для него последним по действующему контракту, по которому он заработает 47 миллионов долларов.

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