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Баскетбол

Экс-игрок НБА подписал контракт с китайским клубом, после чего был арестован

Не лучшее развитие событий для американского игрока.
Сегодня, 20:11
Эрик Бледсо / Getty Images
Эрик Бледсо / Getty Images
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Проведя 12 сезонов в НБА разыгрывающий Эрик Бледсо не нашел себе новую команду. В связи с этим 32-летний баскетболист принял решение отправиться за океан в Китай.

По информации BasketNews, Бледсо подписал контракт с Шанхай Шаркс. Сезон-2021/22 он начинал в Клипперс, где в 54 играх в среднем набирал 9.9 очка, 3.4 подбора и 4.2 передачи, после чего был обменен в Портленд.

За Трэйл Блэйзерс он не провел ни единой игры из-за боли в левом ахилловом сухожилии. В итоге в июле клуб его отчислил.

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Но на этом новости не закончились. Как сообщает TMZ Sports, спустя всего несколько часов после подписания контракта Бледсо был арестован по обвинению в домашнем насилии по отношению к своей девушке. По информации источника, жертва позвонила в полицию и заявила, что баскетболист ее ударил.

Полицейские прибыли на место происшествия, в последствии чего Бледсо был арестован, а позже отпущен под залог.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик Бледсо
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