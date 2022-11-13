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Баскетбол

НБА: Бруклин одержал победу над Клипперс, Бостон одолел Детройт

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за субботу, 12 ноября.
Сегодня, 08:32
Бруклин победил Клипперс / Getty Images
Бруклин победил Клипперс / Getty Images

В субботу, 12 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.

Клипперс – Бруклин 95:110 (19:24, 31:30, 21:21, 24:35)

Клипперс: Джордж (17), Зубац (16 + 15 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (13), Кеннард (9), Джексон (6 + 6 передач) – старт; Пауэлл (16), Уолл (14 + 6 передач), Коффи (2), Мэнн (2), Браун (0), Батюм (0).

Бруклин: Дюрэнт (27), Клэкстон (13 + 14 подборов), О'Нил (12), Самнер (11), Харрис (7) – старт; Сет Карри (22), Миллс (6), Шарп (4), Томас (4), Симмонс (2), Дьюк (2), Эдвардс (0).

Вашингтон – Юта 121:112 (28:30, 33:25, 31:29, 29:28)

Вашингтон: Порзингис (31 + 10 подборов), Кузма (23 + 8 подборов + 6 передач), Кисперт (18), Авдия (13 + 7 подборов), Моррис (5 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Хатимура (11), Гудвин (9), Бартон (9), Гэффорд (2), Кэри (0), Гилл (0).

Юта: Кларксон (18), Маркканен (17), Олиник (10), Вандербилт (7 + 8 подборов), Конли (3 + 10 передач) – старт; Секстон (17), Бизли (16), Хортон-Такер (12 + 10 передач), Гэй (8), Азубуйке (2), Кесслер (2), Александер-Уокер (0), Фонтеккьо (0).

Индиана – Торонто 118:104 (28:26, 24:39, 30:25, 36:14)

Индиана: Хилд (22 + 8 подборов), Тернер (19 + 10 подборов), Смит (16), Халибертон (8 + 15 передач), Нембард (8) – старт; Матурин (15 + 8 подборов), Несмит (10), Джексон (10), Бриссетт (8), Макконнелл (2 + 6 передач), Тэйлор (0).

Торонто: Ануноби (26), Янг (15), Барнс (8 + 9 подборов), Трент (6), Портер (6) – старт; Буше (19 + 7 подборов), Бэнтон (14), Флинн (8), Колоко (2), Эрнангомес (0 + 8 подборов).

Детройт – Бостон 108:117 (29:30, 28:25, 24:34, 27:28)

Детройт: Богданович (28), Айви (26), Хэйс (15 + 7 передач), Бей (10), Стюарт (8 + 9 подборов) – старт; Джозеф (7), Диалло (5), Бэгли (4), Ливерс (3), Дюрен (2 + 12 подборов).

Бостон: Тейтум (43 + 10 подборов), Г. Уильямс (19 + 10 подборов), Смарт (18 + 10 передач + 5 перехватов), Уайт (12), Гриффин (7) – старт; Корнет (6), Притчард (5), Хаузер (5), Вонле (2 + 7 подборов).

Филадельфия – Атланта 121:109 (37:24, 30:27, 32:33, 22:25)

Филадельфия: Эмбиид (42 + 10 подборов + 6 передач), Макси (26 + 9 передач), Харрис (21), Тайбулл (3), Такер (2) – старт; Милтон (11), Коркмаз (7), Хауз (5), Ньянг (4), Рид (0).

Атланта: Янг (27 + 11 передач + 7 потерь), Мюррэй (23 + 8 подборов + 7 передач), Хантер (15), Капела (14 + 15 подборов), Коллинз (6) – старт; Гриффин (9), Камински (6), А. Холидэй (5), Джонсон (4), Дж. Холидэй (0).

Майами – Шарлотт 132:115 (34:33, 23:26, 45:25, 30:31)

Майами: Струс (31), Адебайо (24 + 15 подборов + 5 потерь), Батлер (20 + 7 подборов + 8 передач), Лаури (12 + 11 подборов + 8 передач), Калеб Мартин (7) – старт; Винсент (20), Дедмон (7), Робинсон (5), Кэйн (3), Йович (3), Хайсмит (0).

Шарлотт: Розир (22 + 6 передач), Убре (20 + 8 подборов), Болл (15 + 6 передач), Пламли (9), Вашингтон (4) – старт; Ричардс (15), Макдэниэлс (9), Букнайт (9), Маледон (8), Тор (2), Джонс (2).

Даллас – Портленд 117:112 (35:25, 24:32, 26:31, 32:24)

Даллас: Дончич (42 + 13 подборов + 10 передач), Динуидди (20 + 7 подборов + 6 передач), Финни-Смит (6), Пауэлл (2), Буллок (2) – старт; Вуд (19), Хардуэй (16), Грин (6), Клебер (4).

Портленд: Грант (37), Лиллард (29 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Саймонс (24 + 7 подборов), Юбэнкс (2 + 8 подборов), Харт (2 + 9 подборов) – старт; Уокер (5), Шарп (5), Литтл (4), Уотфорд (4).

Новый Орлеан – Хьюстон 119:106 (34:26, 29:24, 23:37, 33:19)

Новый Орлеан: Уильямсон (26 + 6 передач), Ингрэм (20), Макколлум (9 + 7 подборов + 7 передач), Валанчюнас (8), Джонс (6) – старт; Нэнс (22 + 9 подборов), Альварадо (12), Мерфи (6), Грэм (5), Маршалл (3), Дэниэлс (2).

Хьюстон: Грин (33 + 6 передач + 5 потерь), Портер (23 + 7 потерь), Гордон (15), Смит (9 + 15 подборов), Шенгюн (6) – старт; Мартин (9 + 7 подборов), Исон (5), Гаруба (4), Марьянович (2), Кристофер (0), Никс (0).

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