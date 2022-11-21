Эмбиид, Лиллард и Конли пропустят ближайшие матчи своих команд

Новая неделя только началась, но плохие новости о травмах баскетболистов уже нахлынули.

По информации официального сайта НБА, ближайшие 1-2 недели пропустит звезда Портленда Дэмиан Лиллард. После проведенной МРТ у него диагностировали растяжение мышц правой ноги. Ранее в этом сезоне это же повреждение уже стоило игроку 4 матчей.

Лидер Филадельфии Джоэл Эмбиид пропустит как минимум две следующие игры из-за растяжения связок левой средней части стопы. 76-ые уже потеряли из-за травм Джеймса Хардена и Тайриза Макси.

Главная неожиданность чемпионата Юта также потеряла одного важного исполнителя. Защитник Майк Конли выбыл как минимум на две недели из-за растяжения левого колена. 35-летний игрок избежал серьезной травмы, которая могла оставить его вне игры на долгое время.

Еще один ветеран лиги Кевин Лав из Кливленда получил перелом большого пальца правой руки. Он уже пропустил игру против Майами (113:87). Его статус будет обновляться ежедневно.

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К тому же тренер Сан-Антонио Грегг Попович не присутствовал на скамейке запасных во время матча против Лейкерс (92:123) из-за болезни. Вместо 73-летнего специалиста руководил командой его ассистент Бретт Браун. Сроки возвращения Поповича неизвестны.