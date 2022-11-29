iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Сакраменто Леня потерпел поражение от Финикса, Лейкерс проиграли Индиане

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за понедельник, 28 ноября.
Сегодня, 10:25
Финикс победил Сакраменто / Getty Images
Финикс победил Сакраменто / Getty Images

В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно десять матчей.

Вашингтон - Миннесота - 142:127 (38:33, 39:25, 32:39, 33:30)

Вашингтон: Порзингис (41), Кузма (23 + 8 подборов + 9 передач), Бил (22), Кисперт (11), Гудвин (10 + 6 передач)

Миннесота: Эдвардс (29 + 8 подборов + 7 потерь), Гобер (19 + 7 подборов), Расселл (17), Науэлл (23), Андерсон (8 + 8 подборов)

Филадельфия - Атланта - 104:101 (23:34, 28:21, 30:26, 23:20)

Филадельфия: Эмбиид (30 + 8 подборов + 7 передач), Харрис (24 + 10 подборов), Милтон (21 + 7 передач), Мелтон (9), Ньянг (9)

Атланта: Янг (18 + 10 передач), Хантер (18), Мюррэй (17 + 6 передач + 7 потерь), Коллинз (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Дж. Холидэй (16)

Бостон - Шарлотт - 140:105 (45:19, 33:36, 43:27, 19:23)

Бостон: Тейтум (35), Смарт (22 + 15 передач), Уайт (15 + 6 передач), Брогдон (21 + 6 передач), Хаузер (11)

Шарлотт: Макдэниэлс (24), Убре (22), Вашингтон (16), Маледон (11 + 8 передач + 5 потерь), Макгауэнс (10 + 6 передач)

Торонто - Кливленд - 100:88 (26:24, 26:19, 28:24, 20:21)

Торонто: Ануноби (20), Сиакам (18 + 11 подборов), Ванвлит (13), Трент (14 + 7 подборов), Барнс (11)

Кливленд: Гарлэнд (18 + 10 передач), Мобли (18 + 15 подборов), Митчелл (8), Осман (9), Р. Лопес (9)

Бруклин - Орландо - 109:102 (23:28, 29:23, 35:25, 22:26)

Бруклин: Дюрэнт (45 + 7 подборов + 6 потерь), Ирвинг (20), Клэкстон (17 + 13 подборов), О’Нил (5 + 10 подборов), Харрис (17)

Орландо: Бол (24), Банкеро (24 + 5 потерь), Ф. Вагнер (21), Харрис (19), Харрис (4)

Новый Орлеан – Оклахома – 105:101 (34:26, 22:24, 25:24, 24:27)

Новый Орлеан: Уильямсон (23 + 8 подборов + 8 передач), Мерфи (20), Альварадо (15), Джонс (12), Эрнангомес (10 + 9 подборов)

Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 7 потерь), Дорт (14), Покушевски (11), Робинсон-Эрл (10 + 13 подборов), Мэнн (9)

Денвер – Хьюстон – 129:113 (42:39, 28:29, 36:23, 23:22)

Денвер: Йокич (32 + 12 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (31), Браун (12), Ннаджи (15), Смит (10 + 8 передач)

Хьюстон: Шенгюн (18 + 7 подборов), Грин (17 + 7 передач + 5 потерь), Портер (12 + 6 передач), Гордон (11), Мартин (15)

Юта - Чикаго - 107:114 (27:27, 33:26, 20:33, 27:28)

Юта: Маркканен (32 + 9 подборов), Олиник (23), Секстон (17 + 6 передач), Вандербилт (9 + 7 подборов), Бизли (11)

Чикаго: Дерозан (26 + 6 передач), Лавин (20), Вучевич (16 + 9 подборов), Уайт (15), Драммонд (10 + 10 подборов)

Сакраменто – Финикс – 117:122 (26:31, 38:32, 20:28, 33:31)

Сакраменто: Хертер (18 + 7 подборов), Сабонис (17 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Фокс (11), Монк (30 + 8 передач), Дэвис (11 + 8 подборов)

Финикс: Букер (44 + 8 подборов + 6 перехватов + 6 потерь), Эйтон (17 + 12 подборов), Бриджес (13 + 8 подборов + 7 передач), Крэйг (11), Ли (15)

Лейкерс - Индиана - 115:116 (32:29, 30:27, 31:28, 22:32)

Лейкерс: Дэвис (25 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Джеймс (21 + 7 подборов), Уокер (9), Уэстбрук (24 + 6 передач + 6 потерь), Ривз (13)

Индиана: Халибертон (24 + 7 подборов + 14 передач), Несмит (16), Хилд (15), Тернер (15 + 13 подборов), Матурин (23 + 8 подборов)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз

Статьи по теме

Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона
Уэстбруку разбили голову, после чего он получил технический фол Уэстбруку разбили голову, после чего он получил технический фол
НБА отстранила игрока Лейкерс на три матча за "неспортивное поведение" НБА отстранила игрока Лейкерс на три матча за "неспортивное поведение"
Печерский суд арестовал Павелко Печерский суд арестовал Павелко
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, победа Ганы
просмотров
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров

Последние новости

Украина13:20
Печерский суд арестовал Павелко
Бокс13:02
"Мое проклятие": Фьюри сделал резкое заявление о своей победе над Владимиром Кличко
ЧМ-202212:05
Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022
ЧМ-202211:29
Дубль помог Фернандешу стать лучшим игроком матча ЧМ-2022 Португалия - Уругвай
ЧМ-202210:58
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
НБА10:25
НБА: Сакраменто Леня потерпел поражение от Финикса, Лейкерс проиграли Индиане
НХЛ09:32
НХЛ: Рейнджерс уступили Нью-Джерси, Тампа в овертайме победила Баффало
ЧМ-202208:35
Карвахаль: Рюдигер просил меня победить Японию
ЧМ-202207:58
Бразилия все еще главный фаворит турнира, у Бельгии шансов все меньше: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202207:28
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Фернандеш вошел в тройку голеадоров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK