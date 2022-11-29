НБА: Сакраменто Леня потерпел поражение от Финикса, Лейкерс проиграли Индиане
В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно десять матчей.
Вашингтон - Миннесота - 142:127 (38:33, 39:25, 32:39, 33:30)
Вашингтон: Порзингис (41), Кузма (23 + 8 подборов + 9 передач), Бил (22), Кисперт (11), Гудвин (10 + 6 передач)
Миннесота: Эдвардс (29 + 8 подборов + 7 потерь), Гобер (19 + 7 подборов), Расселл (17), Науэлл (23), Андерсон (8 + 8 подборов)
Филадельфия - Атланта - 104:101 (23:34, 28:21, 30:26, 23:20)
Филадельфия: Эмбиид (30 + 8 подборов + 7 передач), Харрис (24 + 10 подборов), Милтон (21 + 7 передач), Мелтон (9), Ньянг (9)
Атланта: Янг (18 + 10 передач), Хантер (18), Мюррэй (17 + 6 передач + 7 потерь), Коллинз (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Дж. Холидэй (16)
Бостон - Шарлотт - 140:105 (45:19, 33:36, 43:27, 19:23)
Бостон: Тейтум (35), Смарт (22 + 15 передач), Уайт (15 + 6 передач), Брогдон (21 + 6 передач), Хаузер (11)
Шарлотт: Макдэниэлс (24), Убре (22), Вашингтон (16), Маледон (11 + 8 передач + 5 потерь), Макгауэнс (10 + 6 передач)
Торонто - Кливленд - 100:88 (26:24, 26:19, 28:24, 20:21)
Торонто: Ануноби (20), Сиакам (18 + 11 подборов), Ванвлит (13), Трент (14 + 7 подборов), Барнс (11)
Кливленд: Гарлэнд (18 + 10 передач), Мобли (18 + 15 подборов), Митчелл (8), Осман (9), Р. Лопес (9)
Бруклин - Орландо - 109:102 (23:28, 29:23, 35:25, 22:26)
Бруклин: Дюрэнт (45 + 7 подборов + 6 потерь), Ирвинг (20), Клэкстон (17 + 13 подборов), О’Нил (5 + 10 подборов), Харрис (17)
Орландо: Бол (24), Банкеро (24 + 5 потерь), Ф. Вагнер (21), Харрис (19), Харрис (4)
Новый Орлеан – Оклахома – 105:101 (34:26, 22:24, 25:24, 24:27)
Новый Орлеан: Уильямсон (23 + 8 подборов + 8 передач), Мерфи (20), Альварадо (15), Джонс (12), Эрнангомес (10 + 9 подборов)
Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 7 потерь), Дорт (14), Покушевски (11), Робинсон-Эрл (10 + 13 подборов), Мэнн (9)
Денвер – Хьюстон – 129:113 (42:39, 28:29, 36:23, 23:22)
Денвер: Йокич (32 + 12 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (31), Браун (12), Ннаджи (15), Смит (10 + 8 передач)
Хьюстон: Шенгюн (18 + 7 подборов), Грин (17 + 7 передач + 5 потерь), Портер (12 + 6 передач), Гордон (11), Мартин (15)
Юта - Чикаго - 107:114 (27:27, 33:26, 20:33, 27:28)
Юта: Маркканен (32 + 9 подборов), Олиник (23), Секстон (17 + 6 передач), Вандербилт (9 + 7 подборов), Бизли (11)
Чикаго: Дерозан (26 + 6 передач), Лавин (20), Вучевич (16 + 9 подборов), Уайт (15), Драммонд (10 + 10 подборов)
Сакраменто – Финикс – 117:122 (26:31, 38:32, 20:28, 33:31)
Сакраменто: Хертер (18 + 7 подборов), Сабонис (17 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Фокс (11), Монк (30 + 8 передач), Дэвис (11 + 8 подборов)
Финикс: Букер (44 + 8 подборов + 6 перехватов + 6 потерь), Эйтон (17 + 12 подборов), Бриджес (13 + 8 подборов + 7 передач), Крэйг (11), Ли (15)
Лейкерс - Индиана - 115:116 (32:29, 30:27, 31:28, 22:32)
Лейкерс: Дэвис (25 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Джеймс (21 + 7 подборов), Уокер (9), Уэстбрук (24 + 6 передач + 6 потерь), Ривз (13)
Индиана: Халибертон (24 + 7 подборов + 14 передач), Несмит (16), Хилд (15), Тернер (15 + 13 подборов), Матурин (23 + 8 подборов)