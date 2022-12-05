НБА: Лейкерс победили Вашингтон, Никс Михайлюка обыграли Кливленд
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.
Новый Орлеан – Денвер 121:106 (27:31, 32:29, 28:21, 34:25)
Новый Орлеан: Уильямсон (25), Валанчюнас (13), Мерфи (12), Макколлум (7 + 6 передач), Дэниэлс (2) – старт; Альварадо (38), Эрнангомес (12 + 8 подборов), Грэм (5), Нэнс (4), Маршалл (3 + 6 передач), Темпл (0).
Денвер: Йокич (32 + 16 подборов + 9 передач), Гордон (19 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (18), Браун (13), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Смит (8), Джордан (5), Рид (3), Уайт (2), Хайлэнд (0), Чанчар (0), Ннаджи (0), Браун (0).
Сан-Антонио – Финикс 95:133 (30:35, 11:36, 30:35, 24:27)
Сан-Антонио: Джонсон (27), Васселл (14), Бэйтс-Диоп (12), Джонс (10), Коллинз (4) – старт; Брэнэм (8), Джонсон (5), Дженг (5), Бэсси (5 + 7 подборов), Лэнгфорд (3), Роби (2).
Финикс: Эйтон (25 + 10 подборов), Букер (20 + 8 передач), Бриджес (20), Шарич (17), Пэйн (5 + 6 передач) – старт; Лэндейл (12), Шэмет (10), Окоги (9 + 11 подборов + 6 передач), Уэйнрайт (8), Ли (5), Бийомбо (2), Вашингтон (0).
Вашингтон – Лейкерс 119:130 (27:33, 23:35, 31:37, 38:25)
Вашингтон: Порзингис (27 + 9 подборов), Кузма (26 + 7 подборов + 6 потерь), Моррис (14), Авдия (7 + 8 подборов), Бил (2) – старт; Гэффорд (19 + 7 подборов), Кисперт (16), Гудвин (8 + 7 подборов), Гибсон (0), Бартон (0), Гилл (0).
Лейкерс: Дэвис (55 + 17 подборов), Джеймс (29 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Уокер (20), Шредер (4 + 8 передач), Беверли (1) – старт; Уэстбрук (6 + 7 подборов + 15 передач + 6 потерь), Браун (6), Ривз (5), Брайант (4), Гэбриэл (0).
Бруклин – Бостон 92:103 (27:35, 23:27, 19:13, 23:28)
Бруклин: Дюрэнт (31 + 7 подборов + 8 потерь), Ирвинг (18 + 8 подборов), Харрис (13), Клэкстон (9 + 14 подборов), О'Нил (6) – старт; Томас (8), Уоррен (4), Шарп (3), Эдвардс (0), Сет Карри (0).
Бостон: Браун (34 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тейтум (29 + 11 подборов + 9 потерь), Г. Уильямс (10), Уайт (3), Хорфорд (3) – старт; Брогдон (13 + 8 подборов + 8 передач), Притчард (6), Хаузер (3), Корнет (2), Джексон (0), Вонле (0).
Нью-Йорк – Кливленд 92:81 (23:16, 23:27, 25:20, 21:18)
Нью-Йорк: Брансон (23), Рэндл (18 + 9 подборов), Барретт (15 + 8 подборов + 6 потерь), Робинсон (5 + 11 подборов), Граймс (4) – старт; Куикли (12), Хартенштайн (10 + 9 подборов), Топпин (5), Макбрайд (0).
Кливленд: Митчелл (23), Гарлэнд (17), Мобли (11 + 10 подборов + 4 блок-шота), Стивенс (8), Диаките (0) – старт; Осман (10), Лав (8 + 7 подборов), Леверт (4), Окоро (0), Р. Лопес (0).
Детройт – Мемфис 112:122 (26:40, 31:29, 26:32, 29:21)
Детройт: Богданович (18), Хэйс (13 + 6 передач), Айви (10), Стюарт (8), Бэгли (8) – старт; Бей (24 + 7 передач), Диалло (10), Джозеф (8), Беркс (7), Нокс (6), Дюрен (0).
Мемфис: Морэнт (33 + 10 передач), Брукс (22), Джарен Джексон (22), Кларк (14 + 14 подборов), Кончар (11) – старт; Тиллман (6), Альдама (5 + 7 подборов), Джонс (5), Родди (4).
Сакраменто – Чикаго 110:101 (29:27, 33:20, 20:31, 28:23)
Сакраменто: Барнс (17), Фокс (16 + 7 подборов), Хертер (12), Мюррэй (11), Сабонис (11 + 17 подборов + 10 передач) – старт; Монк (20), Мету (10), Митчелл (9), Окпала (4).
Чикаго: Лавин (41 + 8 подборов), Дерозан (18), Вучевич (12), Уильямс (10), Карузо (0) – старт; Уайт (7), Досунму (6), Джонс (3), Драммонд (2), Драгич (2).
Портленд – Индиана 116:100 (28:24, 26:25, 39:25, 23:26)
Портленд: Грант (28), Саймонс (22 + 6 передач), Лиллард (21 + 6 передач), Нуркич (19), Харт (11 + 10 подборов) – старт; Шарп (6), Уинслоу (4), Юбэнкс (2), Уотфорд (2), Браун (1), Уокер (0).
Индиана: Тернер (24 + 9 подборов), Хилд (22 + 11 подборов), Нембард (16 + 8 передач), Несмит (10), Смит (6) – старт; Матурин (10), Джексон (7), Бриссетт (5), Джонсон (0), Браун (0), Тэйлор (0), Куин (0).