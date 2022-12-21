Йокич накричал на Шакила О'Нила, который снова перепутал сербский и русский языки

Минувшей ночью Денвер на своей площадке победил Мемфис 105:91, выборов первое место Западной конференции.

Звезда Наггетс Никола Йокич собрал уникальный трипл-дабл из 13 очков, 13 подборов и 13 передач.

После матча главный герой матча поговорил со студией TNT, где работает 4-кратный чемпион НБА Шакил О'Нил. Завершая беседу, Шак сказал Йокичу "спасибо", из-за чего тот в шуточной манере накричал на легенду Лейкерс.

Shaq just got yelled at by Nikola Jokic for talking to him in Russian 😅pic.twitter.com/oaoUbEFUZ4 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 21, 2022

Стоит отметить, что это уже второй раз, когда О'Нил обратился к Йокичу по-русски, а не по-сербски. Похожий случай произошел назад, когда Шакил дважды сказал Николе "спасибо". Тогда "Джокер" более спокойно поправил бигмена.

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Став двукратным MVP регулярки Никола Йокич не собирается сбавлять обороты. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 24.7 очка, 11.0 подбора и 9.2 передачи за матч.