iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Лидер Финикса пропустит минимум месяц из-за травмы паха

Не лучшие времена настали для аризонской команды.
Сегодня, 13:53
Девин Букер / Getty Images
Девин Букер / Getty Images

Звездный защитник Финикса Девин Букер выбыл из строя минимум на четыре недели из-за травмы паха, передает ESPN.

Команда подтвердила травму Букера и заявила, что его здоровье будет оценено через месяц.

26-летний баскетболист пропустил шесть из последних девяти игр Санз из-за проблем с пахом и подколенным сухожилием. Он вышел в старте на рождественскую игру против Денвера (125:128), но после четырех минут на паркете был вынужден уйти в раздевалку.

Читай также: Malice at the Palace №2: Детройт и Орландо устроили массовую потасовку

Отсутствие Букера может сильно ударить по Финиксу, который проиграл 9 из последних 13 матчей регулярного сезона НБА. На данный момент команда из Аризоны занимает пятое место Западной конференции, имея баланс побед 20-16.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Девин Букер

Статьи по теме

Юта, Финикс и Атланта не сумели договориться о трехсторонней сделке Юта, Финикс и Атланта не сумели договориться о трехсторонней сделке
Экс-игроку Финикса и Никс предъявили обвинение в избиении дочери Экс-игроку Финикса и Никс предъявили обвинение в избиении дочери
НБА: Клипперс обыграли Вашингтон, Финикс вырвал победу над Новым Орлеаном НБА: Клипперс обыграли Вашингтон, Финикс вырвал победу над Новым Орлеаном
"Пропутинский" Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в том, что она изменила ему со звездой НБА "Пропутинский" Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в том, что она изменила ему со звездой НБА
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Еврокубки16:53
Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup
Европа16:52
Аль-Наср помимо Роналду хочет подписать еще и защитника ПСЖ
Бокс16:40
"Он собирается меня убить": Раскрыты подробности инцидента, из-за которого арестовали Джервонту Дэвиса
Европа16:19
Ширер назвал своего идеального форварда
ММА15:53
Легенда MMA Бигфут Сильва принял решение завершить карьеру
Бокс15:42
"Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами
Европа15:20
Анчелотти высказался о возможной работе в сборной Бразилии
Украина15:01
Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона
Европа14:48
Нюбель: Не вижу смысла возвращаться в Баварию - к лету Нойер снова будет в форме
Украина14:31
"У них не было другого выхода": Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK