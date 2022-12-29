Лидер Финикса пропустит минимум месяц из-за травмы паха

Звездный защитник Финикса Девин Букер выбыл из строя минимум на четыре недели из-за травмы паха, передает ESPN.

Команда подтвердила травму Букера и заявила, что его здоровье будет оценено через месяц.

26-летний баскетболист пропустил шесть из последних девяти игр Санз из-за проблем с пахом и подколенным сухожилием. Он вышел в старте на рождественскую игру против Денвера (125:128), но после четырех минут на паркете был вынужден уйти в раздевалку.

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Отсутствие Букера может сильно ударить по Финиксу, который проиграл 9 из последних 13 матчей регулярного сезона НБА. На данный момент команда из Аризоны занимает пятое место Западной конференции, имея баланс побед 20-16.