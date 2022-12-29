iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Malice at the Palace №2: Детройт и Орландо устроили массовую потасовку

Троих игроков удалили с площадки, еще почти десяток может получить дисквалификацию.
Сегодня, 12:36
Детройт - Орландо
Детройт - Орландо

Минувшей ночью поклонники НБА едва не стали свидетелями повторения знаменитого Malice at the Palace, который произошел 18 лет назад.

За полминуты до конца первой половины игрок Орландо Мо Вагнер не сумел подобрать мяч, и решил, что нет ничего лучше, чем толкнуть Киллиана Хэйса из Детройта в сторону скамейки запасных Пистонс.

Тут же ему в спину влетел Хамиду Диалло, после чего Вагнер получил по голове от того же Хэйса. На помощь своему одноклубнику подскочили запасные Мэджик.

К счастью, до повторения 2004 года все же не дошло. В результате конфликта Вагнер был удален с паркета за неспортивный фол, а Диалло и Хэйс - за свое возмездие, сообщает официальный сайт НБА.

К тому же, Орландо рискует потерять сразу 8 баскетболистов на будущие матчи чемпионата, так как Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Тэрренс Росс и Адмирал Скофилд покинули зону, отведенную для запасных игроков.

Читай также: НБА: Голден Стэйт обыграл Юту, Сакраменто Леня совершил удивительный камбэк в игре с Денвером

Все они приняли участие в потасовке, что может привести к дисквалификации минимум на один матч для каждого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Детройт Пистонс

Статьи по теме

Не США: Банкеро определился, за какую сборную хочет выступать Не США: Банкеро определился, за какую сборную хочет выступать
Детройт согласовал двухлетний контракт с Богдановичем Детройт согласовал двухлетний контракт с Богдановичем
Претендент на звание лучшего новичка года НБА подписал контракт с Jordan Brand Претендент на звание лучшего новичка года НБА подписал контракт с Jordan Brand
Предсезонка НБА: Майами разгромил Бруклин, Лейкерс уступили Миннесоте Предсезонка НБА: Майами разгромил Бруклин, Лейкерс уступили Миннесоте
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Еврокубки16:53
Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup
Европа16:52
Аль-Наср помимо Роналду хочет подписать еще и защитника ПСЖ
Бокс16:40
"Он собирается меня убить": Раскрыты подробности инцидента, из-за которого арестовали Джервонту Дэвиса
Европа16:19
Ширер назвал своего идеального форварда
ММА15:53
Легенда MMA Бигфут Сильва принял решение завершить карьеру
Бокс15:42
"Убийство мирных жителей - обычное дело для Путина": Кличко отреагировал на обстрел Украины россиянами
Европа15:20
Анчелотти высказался о возможной работе в сборной Бразилии
Украина15:01
Вернидуб признался, почему не покинул пост тренера Кривбасса после неудачного старта сезона
Европа14:48
Нюбель: Не вижу смысла возвращаться в Баварию - к лету Нойер снова будет в форме
Украина14:31
"У них не было другого выхода": Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK