Malice at the Palace №2: Детройт и Орландо устроили массовую потасовку

Троих игроков удалили с площадки, еще почти десяток может получить дисквалификацию.

Минувшей ночью поклонники НБА едва не стали свидетелями повторения знаменитого Malice at the Palace, который произошел 18 лет назад.

За полминуты до конца первой половины игрок Орландо Мо Вагнер не сумел подобрать мяч, и решил, что нет ничего лучше, чем толкнуть Киллиана Хэйса из Детройта в сторону скамейки запасных Пистонс.

Тут же ему в спину влетел Хамиду Диалло, после чего Вагнер получил по голове от того же Хэйса. На помощь своему одноклубнику подскочили запасные Мэджик.

К счастью, до повторения 2004 года все же не дошло. В результате конфликта Вагнер был удален с паркета за неспортивный фол, а Диалло и Хэйс - за свое возмездие, сообщает официальный сайт НБА.

К тому же, Орландо рискует потерять сразу 8 баскетболистов на будущие матчи чемпионата, так как Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Тэрренс Росс и Адмирал Скофилд покинули зону, отведенную для запасных игроков.

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Все они приняли участие в потасовке, что может привести к дисквалификации минимум на один матч для каждого.