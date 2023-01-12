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Баскетбол

Дюрант и ЛеБрон продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд-2023

Яннис близок к тому, чтобы отобрать у Кей Ди право стать капитаном команды звездного уик-енда.
Сегодня, 21:43
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

НБА на своем официальном сайте опубликовала вторые промежуточные результаты фанатского голосования на Матч всех звезд-2023.

Как и неделей ранее, на Востоке с незначительным отрывом лидирует форвард Бруклина Кевин Дюрант. Он лишь на 42 тысячи голосов опережает звезду Милуоки Янниса Адетокумбо - Грик Фрик сумел сократить отставание в 120 тысяч голосов.

При этом из первой тройки форвардов вылетел Джоэл Эмбиид, которого опередил Джейсон Тейтум. Среди защитников без изменений: Кайри Ирвинг и Донован Митчелл претендуют на стартовую пятерку.

Если на Востоке идет ожесточенная борьба за капитанство, то на противоположной стороне Америки борьба не такая плотная - ЛеБрон Джеймс опережает Стефа Карри на 900 тысяч голосов.

К тому же никто из лидирующей пятерки недельной давности не потерял свою позицию: Йокич, Дэвис и Джеймс - лучшие на фронткорте, Карри и Дончич - лучшие на бэккорте.

Напомним, что Матч всех звезд состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити. Днем ранее состоится конкурс по броскам сверху, на который уже "записались" два участника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс кевин Дюрант матч всех звезд

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