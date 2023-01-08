Сын знаменитого форварда Денвера заявил об участии в конкурсе данков

Вслед за защитником Портленда Шэйдоном Шарпом о своем участии в конкурсе слэм-данков заявил форвард Хьюстона Кеньон Мартин-младший, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сын знаменитого в прошлом форварда Денвера и Нью-Джерси Кеньона Мартина выступит на своем первом звездном уик-енде.

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Шарп и Мартин-младший на данный момент являются единственными участниками слэм-данк контеста - осталось еще два свободных места.

В нынешнем сезоне, который стал для него третьим в НБА, Кеньон Мартин-младший набирает в среднем рекордные по карьере 10.4 очка, 4.8 подбора и 1.4 ассиста за 24.0 минуты на паркете.