iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Сын знаменитого форварда Денвера заявил об участии в конкурсе данков

Кеньон Мартин-младший успешно продолжает дело своего отца.
Сегодня, 18:58
Кеньон Мартин-младший / Getty Images
Кеньон Мартин-младший / Getty Images

Вслед за защитником Портленда Шэйдоном Шарпом о своем участии в конкурсе слэм-данков заявил форвард Хьюстона Кеньон Мартин-младший, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сын знаменитого в прошлом форварда Денвера и Нью-Джерси Кеньона Мартина выступит на своем первом звездном уик-енде.

Читай также: "Это будет вишенка на торте": ЛеБрон рассказал о своей главной цели в НБА

Шарп и Мартин-младший на данный момент являются единственными участниками слэм-данк контеста - осталось еще два свободных места.

В нынешнем сезоне, который стал для него третьим в НБА, Кеньон Мартин-младший набирает в среднем рекордные по карьере 10.4 очка, 4.8 подбора и 1.4 ассиста за 24.0 минуты на паркете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд Кеньон Мартин Хьюстон Рокетс конкурс данков

Статьи по теме

Новичок Портленда выступит в конкурсе данков на МВЗ-2023 Новичок Портленда выступит в конкурсе данков на МВЗ-2023
ЛеБрон и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд-2023 ЛеБрон и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд-2023
Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией
Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Помочь журналистам

Видео

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Формула 121:17
Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Европа21:01
Наполи в большинстве обыграл Сампдорию
Европа20:59
Клубный канал Барселоны не покажет матч против Атлетико из-за забастовки сотрудников
Европа20:35
Манчестер Сити без сопротивления разгромил Челси в 1/32 финала кубка Англии
Европа20:20
Вингер Челси был высмеян своими одноклубниками после попытки пройти тест на рефлексы
Теннис20:05
Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup
Европа19:50
Клопп прокомментировал проблемы Ливерпуля в обороне
Формула 119:39
Феррари нашла новых спонсоров после расставания с Velas и Qualcomm
Украина19:21
УПЛ: календарь и результаты матчей
Игровые19:09
Клуб НФЛ сделал красивый жест в отношении игрока, перенесшего остановку сердца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK