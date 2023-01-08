"Это будет вишенка на торте": ЛеБрон рассказал о своей главной цели в НБА

У Джеймса останется только одна причина, которая будет удерживать его в лиге.

До победного матча над Сакраменто (136:134) звезде Лейкерс ЛеБрону Джеймсу оставалось менее 500 очков до многолетнего рекорда Карим Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

Все понимают, что новый рекорд "Короля" - это дело времени. А потому его спросили, чего еще он желает добиться, пока у него есть время в игровой карьере НБА.

"Мне нужно выйти на площадке вместе с моим мальчиком. Я должен сыграть вместе с Бронни. Это будет вишенка на торте", - цитирует ЛеБрона ESPN.

"Когда я спрашиваю сына, каковы его планы, он говорит, что хочет играть в НБА", — сказал Джеймс. "Итак, если он хочет сделать это, он должен приложить усилия. Я уже здесь, так что я просто жду его".

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Бронни Джеймс сможет выставить свою кандидатуру на драфт только в 2024 году. По оценкам экспертов, он будет выбран в конце первого раунда.