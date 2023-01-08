Новичок Портленда выступит в конкурсе данков на МВЗ-2023

Седьмой пик драфта-2022 уверен, что сможет показать что-нибудь достойное.

Атакующий защитник Портленда Шэйдон Шарп стал первым игроком, объявившим о желании выступить на данк-контесте предстоящего звездного уик-енда.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, выбранный под седьмым пиком драфта 2022 года Шарп обязался выступить в конкурсе по броскам сверху.

В свой первый год в НБА 19-летний баскетболист уже отметился яркими данками. Но конкурс всегда отличался тем, что участники должны показать что-то особенное. Последние годы с этим были определенные проблемы.

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В нынешнем сезоне Шэйдон Шарп в среднем набирает 7.8 очка, 2.6 подбора и 0.5 ассиста за 19.6 минут на паркете.