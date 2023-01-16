НБА: Филадельфия удержала победу над Лейкерс, Чикаго обыграл Голден Стэйт

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших матчей лучшей баскетбольной лиги мира.

В ночь на понедельник, 16 января, в Национальной баскетбольной ассоциации прошло восемь поединков.

Чикаго сумел прервать 11-матчевую серию поражений во встречах с Голден Стэйт, Бруклин без Кевина Дюранта не сумел обыграть Оклахому, а Лейкерс на своем паркете уступили Филадельфии.

Детройт – Нью-Йорк 104:117 (22:39, 33:23, 25:28, 24:27)

Детройт: Айви (21 + 6 передач), Бей (21), Ливерс (11), Хэйс (9 + 9 передач), Стюарт (6 + 9 подборов) – старт; Нокс (16), Беркс (14), Диалло (6), Макгрудер (0).

Нью-Йорк: Рэндл (42 + 15 подборов), Брансон (27), Барретт (13), Граймс (11), Робинсон (4 + 12 подборов) – старт; Куикли (17), Хартенштайн (3), Макбрайд (0), Топпин (0).

Клипперс – Хьюстон 121:100 (31:30, 31:33, 29:27, 30:10)

Клипперс: Мэнн (31), Ленард (30), Зубац (10), Коффи (5), Батюм (5) – старт; Пауэлл (18), Ковингтон (8), Бостон (5), Браун (5), Джексон (4 + 5 потерь), Престон (0).

Хьюстон: Гордон (24), Мартин (22 + 9 подборов), Шенгюн (15 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Смит (12), Никс (1) – старт; Исон (11), Кристофер (7), Мэтьюз (6), Вашингтон (2), Марьянович (0), Гаруба (0).

Чикаго – Голден Стэйт 132:118 (35:20, 24:42, 33:24, 40:32)

Чикаго: Вучевич (43 + 13 подборов), ЛаВин (27 + 9 подборов + 6 передач), Досунму (12 + 6 передач), Карузо (12 + 9 подборов + 7 передач), Уильямс (10) – старт; Уайт (15), Джонс (7), Драгич (4), Терри (2).

Голден Стэйт: Томпсон (26), Карри (20 + 10 подборов + 8 потерь), Уиггинс (11), Луни (9), Др. Грин (8 + 7 передач + 6 потерь) – старт; Пул (15), Лэмб (14), Дивинченцо (9), Муди (3), Болдуин (3), Джером (0).

Бруклин – Оклахома-Сити 102:112 (24:28, 26:20, 30:27, 22:37)

Бруклин: Клэкстон (17 + 13 подборов + 4 блок-шота), Ирвинг (15 + 6 передач), О'Нил (11 + 10 подборов + 8 передач), Харрис (8), Самнер (4) – старт; Сет Карри (23), Уоррен (9), Миллс (6), Ватанабе (5), М-ф Моррис (4), Шарп (0).

Оклахома-Сити: Гидди (28 + 9 подборов + 9 передач), Гилджес-Александер (28 + 7 подборов), Дорт (22), Уильямс (6 + 7 подборов), Уильямс (1) – старт; Джо (9), Бэйзли (6), Уиггинс (5), Уотерс (5), Уильямс (2), Мэнн (0).

Сан-Антонио – Сакраменто 119:132 (32:33, 32:30, 26:39, 29:30)

Сан-Антонио: Пелтль (23 + 7 подборов), Джонсон (20 + 7 подборов), Джонс (16 + 7 подборов + 8 передач), Сохан (15 + 8 подборов), Лэнгфорд (3) – старт; Ричардсон (21), Коллинз (7), Уэсли (5), Брэнэм (5), Джонсон (4 + 6 передач), Дженг (0).

Сакраменто: Барнс (29), Фокс (23), Сабонис (18 + 18 подборов + 8 передач), Мюррэй (12), Хертер (9) – старт; Митчелл (19), Лайлс (12), Мету (8), Монк (2), Окпала (0), Дэвис (0).

Денвер – Орландо 119:116 (31:25, 38:29, 25:34, 25:28)

Денвер: Гордон (25 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (18 + 7 передач), Йокич (17 + 10 подборов + 14 передач), Портер (16), Колдуэлл-Поуп (12) – старт; Браун (12), Ннаджи (9), Хайлэнд (4), Браун (4), Джордан (2).

Орландо: Фульц (20 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ф. Вагнер (19), Банкеро (18), Картер (8), Харрис (5) – старт; Бол (17), М. Вагнер (8), Саггс (7), Энтони (7 + 6 передач), Росс (7), Бамба (0).

Портленд – Даллас 140:123 (33:31, 28:23, 37:41, 42:28)

Портленд: Лиллард (40 + 6 передач), Саймонс (20), Грант (20), Нуркич (20), Харт (8 + 12 подборов) – старт; Литтл (10), Уокер (7), Пэйтон II (5), Юбэнкс (4), Шарп (4), Браун (2), Джонсон (0), Уотфорд (0).

Даллас: Динуидди (28 + 9 передач), Вуд (23 + 16 подборов), Пауэлл (10), Буллок (10), Ниликина (2 + 7 передач) – старт; Харди (25), Бертанс (11), Лоусон (6), Райт (5), Пинсон (3).

Лейкерс – Филадельфия 112:113 (32:33, 26:24, 25:29, 29:27)

Лейкерс: Джеймс (35 + 8 подборов + 10 передач), Браун (13), Брайант (10), Шредер (8), Тоскано-Андерсон (6) – старт; Уэстбрук (20 + 14 подборов + 11 передач), Гэбриэл (14), Нанн (4), Кристи (2).

Филадельфия: Эмбиид (35 + 11 подборов), Харден (24 + 7 подборов + 13 передач), Харрис (15), Такер (3), Мелтон (0) – старт; Макси (16), Ньянг (8), Милтон (8), Тайбулл (2), Харрелл (2).