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Баскетбол

Официальная продажа Финикса завершится в ближайшие недели

Совсем скоро Роберт Сарвер перестанет владеть командами НБА и ЖНБА.
Сегодня, 16:57
Финикс Санз / Getty Images
Финикс Санз / Getty Images

Покупка миллиардером Матом Ишбиа контрольного пакета акций Финикс Санз и Финикс Меркьюри (ЖНБА) за 4 миллиарда долларов станет официальной в ближайшие две недели, передает ESPN.

Он возьмет на себя управление франшизой до дедлайна обменов 9 февраля. При этом отмечается, что Ишбиа очень хочет участвовать во многих баскетбольных операциях во время построения команды.

Сообщается, что совет управляющих НБА ратифицирует голосованием покупку клуба в начале февраля. Пресс-конференция, посвященная представлению Ишбиа, запланирована на 8 февраля в Финиксе.

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Мат Ишбиа - президент и главный исполнительный директор United Wholesale Mortgage, компании из Мичигана. Он согласился приобрести контрольные пакеты акций обеих команд из Финикса 20 декабря, положив конец почти двухдесятилетнему пребыванию Роберта Сарвера в качестве владельца.

Эту позицию Сарвер занимал после того, как в 2004 году возглавил группу, купившую Санз за рекордную на тот момент сумму в 401 миллион.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Роберт Сарвер

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