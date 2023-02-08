iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Денвер повторил неординарное достижение, которого не было 60 лет

Наггетс за два матча сделали то, чего болельщики не видели с середины прошлого столетия.
Сегодня, 16:24
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Минувшей ночью лидер Западной конференции Денвер на своей площадке уничтожил Миннесоту со счетом 146:112.

Примечательно, что двумя днями ранее Наггетс уступили Тимбервулвз 98:128. Это позволило команде Майкла Мэлоуна повторить уникальное достижение.

Как сообащет ESPN Stats & Info, Денвер стал лишь третьей командой в истории НБА и первой за последние 60 лет, которая одержала 30-очковую победу сразу после того, как проиграла тому же сопернику с разницей в 30 очков.

Последний подобный случай произошел в 1963 году между Сиракьюз Нэшиналз (нынешняя Филадельфия) и Детройт Пистонс.

Читай также: Игрок Портленда отказался от участия в конкурсе данков

Напомним, что этой же ночью состоялся новый рекорд по набранным очкам в истории лиги - ЛеБрон Джеймс превзошел показатель Карима Абдул-Джаббара в проигранной встрече с Оклахомой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс

Статьи по теме

Ни дня без драк: игроки Орландо и Миннесоты были удалены за потасовку Ни дня без драк: игроки Орландо и Миннесоты были удалены за потасовку
Йокич стал рекордсменом Денвера по количеству передач за карьеру Йокич стал рекордсменом Денвера по количеству передач за карьеру
"Только не снова": очередной матч Денвера был остановлен из-за поврежденного кольца "Только не снова": очередной матч Денвера был остановлен из-за поврежденного кольца
НБА: Бостон разобрался с Далласом, Денвер разгромил Клипперс НБА: Бостон разобрался с Далласом, Денвер разгромил Клипперс
Помочь журналистам

Видео

Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа17:31
Мертенс и Озил помогают пострадавшим от землетрясения в Турции
Теннис17:27
Калинина прошла в 1/8 финала турнира в Австрии
Европа17:07
Рух в бешеной серии пенальти прошел Интер в Юношеской Лиге УЕФА
Украина16:59
УАФ ввела санкции против представителей Таврии, которые сотрудничают с оккупантами
Биатлон16:53
Норвегия выиграла смешанную эстафету, Италия стала второй, Украина в ТОП-10
НБА16:24
Денвер повторил неординарное достижение, которого не было 60 лет
ММА16:23
Джон Джонс поделился планами на грядущие бои
Украина16:05
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа15:58
Бавария осуществила необычный трансфер уже после закрытия трансферного окна
Биатлон15:45
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK