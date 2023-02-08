Денвер повторил неординарное достижение, которого не было 60 лет

Наггетс за два матча сделали то, чего болельщики не видели с середины прошлого столетия.

Минувшей ночью лидер Западной конференции Денвер на своей площадке уничтожил Миннесоту со счетом 146:112.

Примечательно, что двумя днями ранее Наггетс уступили Тимбервулвз 98:128. Это позволило команде Майкла Мэлоуна повторить уникальное достижение.

Как сообащет ESPN Stats & Info, Денвер стал лишь третьей командой в истории НБА и первой за последние 60 лет, которая одержала 30-очковую победу сразу после того, как проиграла тому же сопернику с разницей в 30 очков.

Последний подобный случай произошел в 1963 году между Сиракьюз Нэшиналз (нынешняя Филадельфия) и Детройт Пистонс.

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Напомним, что этой же ночью состоялся новый рекорд по набранным очкам в истории лиги - ЛеБрон Джеймс превзошел показатель Карима Абдул-Джаббара в проигранной встрече с Оклахомой.