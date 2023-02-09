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Баскетбол

Ирвинг: Просто рад, что Дюрант покинул Бруклин

Одно из сильнейших трио на бумаге сыграло вместе всего 16 матчей.
Сегодня, 18:42
Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант / Getty Images
Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант / Getty Images

История великого звездного трио Бруклина Дюрант-Ирвинг-Харден завершилась, так ничего и не достигнув. Они одновременно появились на паркете всего лишь в 16 матчах, а их лучшим достижением стал полуфинал Восточной конференции, где Нетс в 7 матчах уступили будущему чемпиону Милуоки.

Распад начался с Джеймса Хардена, который отправился в Филадельфию в дедлайн прошлого сезона. Год спустя его примеру последовали остальные: Кайри Ирвинг уехал в Даллас, а Кевин Дюрант - в Финикс.

"Я просто молюсь за счастье Дюранта, молюсь за его благополучие", — цитирует Кайри ESPN.

"В течение года у нас было много разговоров о том, как будет выглядеть наше будущее. Все еще существовала некоторая неопределенность, но мы просто заботились о том, чтобы видеть друг друга в местах, где мы можем процветать — вместе или порознь".

Ранее на этой неделе Кей Ди и его бизнес-менеджер Рич Клейман сообщили владельцу Нетс Джо Цаю и генеральному менеджеру Шону Марксу, что их предпочтение отдается Финиксу, где он в итоге и оказался.

"Этот бизнес меняется так быстро. Кевин становится немного старше. Я становлюсь немного старше. Мне просто нравится конкуренция, и теперь мы будем играть в одной конференции - мне это нравится. Побольше его видеть и почаще играть против Финикса - это то, чего я с нетерпением жду. В общем, я просто рад, что он оттуда ушел".

"У нас был Джеймс (Харден), и мы должны были стать суперкомандой. По мнению всех, это должно было сработать. Но мы сыграли вместе очень мало матчей, было много травм. Я бы хотел, чтобы это сработало в долгосрочной перспективе, но здесь нет ни ошибок, ни совпадений. Нужно двигаться вперед".

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"Я счастлив, что могу оглянуться назад на это путешествие и подумать, что я многому научился у этих парней и моих товарищей по команде в Бруклине и просто на своем пути".

На данный момент на Западе Финикс и Даллас, новые команды Дюранта и Ирвинга, идут 4-м и 5-м соответственно, имея одинаковое соотношение побед и поражений (30-26). Филадельфия Хардена занимает третье место Востока (34-19), пытаясь догнать лидирующих Бостона и Милуоки.

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