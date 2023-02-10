НБА определила замены Дюранту, Карри и Зайону на Матче всех звезд

На Матч всех звезд НБА в этом году должны были поехать Кевин Дюрант, Стеф Карри и Зайон Уильямсон, при этом каждый должен играть в стартовой пятерке.

И все же эти игроки получили травмы и не смогут поучаствовать в поединке.

Определились баскетболисты, сменяющие звездных коллег. Ими стали защитник Энтони Эдвардс из Миннесоты, разыгрывающий ДеАрон Фокс из Сакраменто и форвард Торонто Паскаль Сиакам.

Напомним, что МВД-2023 пройдет Солт Лейк Сити, штат Юта. Составы команд определят капитаны - ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо, перед самым матчем.

На ISPORT вы можете узнать имена всех игроков, попавших на Матч Всех Звезд.