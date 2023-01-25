Впервые составы команд на Матч всех звезд НБА будут определяться прямо перед матчем
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно проведет Матч всех звезд лиги.
Как сообщает ESPN, организация решила изменить формат проведения встречи.
Теперь капитаны предстоящего поединка выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры. Таким образом, никто не узнает составы команд до начала встречи, включая самих игроков.
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Отметим, НБА в шестой раз использует формат, когда капитаны выбирают составы своих команд. В первых пяти играх составы выбирались за несколько дней до матча. Капитаны и игроки стартовых пятерок будут объявлены в четверг.
Напомним, Матч всех звезд состоится 19 февраля в в Солт-Лейк-Сити.
Ранее сообщалось, что игрок G-лиги впервые примет участие в конкурсе данков на МВЗ-2023.