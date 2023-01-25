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Баскетбол

Впервые составы команд на Матч всех звезд НБА будут определяться прямо перед матчем

Выставочный поединок пройдет в измененном формате.
Сегодня, 09:05
Матч всех звезд в НБА / Getty Images
Матч всех звезд в НБА / Getty Images

 

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно проведет Матч всех звезд лиги.

Как сообщает ESPN, организация решила изменить формат проведения встречи.

Теперь капитаны предстоящего поединка выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры. Таким образом, никто не узнает составы команд до начала встречи, включая самих игроков.

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Отметим, НБА в шестой раз использует формат, когда капитаны выбирают составы своих команд. В первых пяти играх составы выбирались за несколько дней до матча. Капитаны и игроки стартовых пятерок будут объявлены в четверг.

Напомним, Матч всех звезд состоится 19 февраля в в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что игрок G-лиги впервые примет участие в конкурсе данков на МВЗ-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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