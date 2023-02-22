С прицелом на будущее: Бруклин продлил контракт с тренером
Подобным шагом нью-йоркская организация продемонстрировала, что доверяет Жаку Вону процесс перестройки команды.
Бруклин объявил о том, что главный тренер Жак Вон подписал новый контракт с организацией.
Как сообщает ESPN, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. По прежнему контракту у Вона действовала опция команды на сезон-2023/24.
Напомним, что Жак Вон возглавил Нетс после того, как Стив Нэш был уволен с поста тренера 1 ноября. При нем команда идет с балансом побед 32-19.
На данный момент Бруклин занимает пятое место Восточной конференции, имея баланс побед 34-24.
Ранее стало известно, что Атланта уволила своего тренера Нейта МакМиллана - одним из кандидатов на его место считается экс-тренер Бруклина.