С прицелом на будущее: Бруклин продлил контракт с тренером

Бруклин объявил о том, что главный тренер Жак Вон подписал новый контракт с организацией.

Как сообщает ESPN, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. По прежнему контракту у Вона действовала опция команды на сезон-2023/24.

Напомним, что Жак Вон возглавил Нетс после того, как Стив Нэш был уволен с поста тренера 1 ноября. При нем команда идет с балансом побед 32-19.

На данный момент Бруклин занимает пятое место Восточной конференции, имея баланс побед 34-24.

Ранее стало известно, что Атланта уволила своего тренера Нейта МакМиллана - одним из кандидатов на его место считается экс-тренер Бруклина.