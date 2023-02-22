Атланта уволила тренера и определилась с кандидатами на его место

Нейт МакМиллан все же не дотянул до межсезонья.

Атланта уволила тренера Нейта МакМиллана и уже определилась с его потенциальной заменой, сообщает ESPN. Временным тренером Хоукс будет ассистент МакМиллана Джо Пранти.

В нынешнем сезоне у МакМиллана случился серьезный конфликт с лидером команды Треем Янгом. 58-летний специалист некоторое время назад был готов уйти со своей должности, но руководство "ястребов" было против.

Ожидалось, что стороны прекратят сотрудничество во время межсезонья. Однако фронт-офис клуба принял решение сменить тренера по ходу регулярного сезона, пока команда все еще претендует на постсезон.

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На данный момент Атланта занимает 8-е место Восточной конференции с балансом побед 29-30.

Генменеджер Хоукс Лэндри Филдс ведет работу по найму нового наставника.

У Атланты есть три основных кандидата: экс-тренер Юты Куинн Снайдер (ранее работал в организации, когда ее возглавлял Майк Буденхольцер), Чарльз Ли (нынешний ассистент Буденхольцера в Милуоки) и Кенни Аткинсон (экс-тренер Бруклина, а ныне ассистент Стива Керра в Голден Стэйт).

Сообщается, что именно Снайдер является главным претендентом на место МакМиллана.