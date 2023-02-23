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Баскетбол

Клипперс объявили о подписании контракта с Уэстбруком

Расти готов приносить пользу своей новой команде.
Сегодня, 17:31
Расселл Уэстбрук / https://twitter.com/LAClippers
Расселл Уэстбрук / https://twitter.com/LAClippers

Клипперс официально объявили, что подписали контракт с Расселлом Уэстбруком, передает CNN.

В дедлайн обменов в результате трехстороннего трейда Лейкерс отправили 34-летнего разыгрывающего в Юту, которая несколько дней назад выкупила его 47-миллионный контакт. Покинув рынок отказов, Уэстбрук согласился присоединиться к команде Тайрона Лю.

"Я нахожусь в этой лиге долгое время, и быть там, где люди хотят тебя и обнимают - это много значит для меня, я это очень ценю", - прокомментировал свой переход Броди.

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Уэстбрук стал четвертым новичком Клипперс после Мэйсона Пламли, Боунса Хайленда и Эрика Гордона, пришедших в дедлайн.

Расселл Уэстбрук, будущий член Зала Славы, MVP сезона-2016/17, является лучшим в истории НБА по трипл-даблам (198). В нынешнем сезоне он набирает 15.9 очка, 7.5 ассиста и 6.2 подборов за 28.7 минут в среднем на паркете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Расселл Уэстбрук

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