Клипперс объявили о подписании контракта с Уэстбруком

Клипперс официально объявили, что подписали контракт с Расселлом Уэстбруком, передает CNN.

В дедлайн обменов в результате трехстороннего трейда Лейкерс отправили 34-летнего разыгрывающего в Юту, которая несколько дней назад выкупила его 47-миллионный контакт. Покинув рынок отказов, Уэстбрук согласился присоединиться к команде Тайрона Лю.

"Я нахожусь в этой лиге долгое время, и быть там, где люди хотят тебя и обнимают - это много значит для меня, я это очень ценю", - прокомментировал свой переход Броди.

Brodie’s in the Building pic.twitter.com/Wwk05ASL2l — LA Clippers (@LAClippers) February 23, 2023

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Уэстбрук стал четвертым новичком Клипперс после Мэйсона Пламли, Боунса Хайленда и Эрика Гордона, пришедших в дедлайн.

Расселл Уэстбрук, будущий член Зала Славы, MVP сезона-2016/17, является лучшим в истории НБА по трипл-даблам (198). В нынешнем сезоне он набирает 15.9 очка, 7.5 ассиста и 6.2 подборов за 28.7 минут в среднем на паркете.