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Баскетбол

Бруклин в матче с Бакс установил рекорд в истории НБА и антирекорд за последние 15 лет

А сам поединок они проиграли.
Сегодня, 13:29
Бруклин - Милуоки / Getty Images
Бруклин - Милуоки / Getty Images

После обменов Дюранта и Ирвинга в стартовой пятерке Нетс не осталось прирожденных бомбардиров. 

Вот в матче против Милвоки сразу три стартера Бруклина не смогли набрать ни одного очка, а двое других заработали всего 15 в сумме. 

Этот показатель является самым низким за последние 15 лет - в 2008 игроки стартовой пятерки Детройта отметились всего 13 пунктами.

А вот запас - другое дело. В итоге запасные игроки Бруклиан набрали 98 баллов, что стало рекордным показателем в истории НБА.

Наибольший вклад у Пати Миллза (23), Кэма Томаса (21) и Дру Смита (17). Каждый из семи "бенчеров" имеет в своем активе баллы, меньше всего (4) у Юты Ватанабе.

Напомним, на нашем сайте вы можете узнать результаты игрового дня в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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