iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду

Представляем вашему вниманию результаты всех прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 07:25
Иммануэль Куикли и Энтони Дэвис / Getty Images
Иммануэль Куикли и Энтони Дэвис / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялось шест матчей.

Лидер Западной конференции в лице Денвера снова уступил, на этот раз Бруклину. Для Наггета данное поражение стало уже третьим подряд.

Лейкерс все еще без ЛеБрона Джеймса не сумели удержать трехматчевую победную серию, уступив на своем паркете Нью-Йорку, который в свою очередь прервал серию из трех поединков с негативным результатом.

Шарлотт со Святославом Михайлюком не справились с Кливлендом. Украинский баскетболист провел на площадке целых 20 минут, за которые успел набрать 9 очков при 50%-ой реализации с игры и из-за дуги (4/8, 1/2), а также отдать одну передачу при одной потере. Его коэффициент полезности стал худшим в матче (-25).

Денвер – Бруклин 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24)

Денвер: Йокич (35 + 20 подборов + 11 передач), Портер (23), Дж. Мюррэй (16), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (9 + 9 подборов), Грин (7), К. Браун (7), Джексон (2), Чанчар (0), Смит (0).

Бруклин: Бриджес (25), Клэкстон (20), Динуидди (15 + 16 передач), Финни-Смит (15), К. Джонсон (14) – старт; Сет Карри (12), О'Нил (11), Харрис (9), Ноэл (1).

Шарлотт – Кливленд 108:114 (35:25, 24:27, 30:29, 19:33)

Шарлотт: Розир (27 + 6 передач + 8 потерь), Вашингтон (19), Хэйворд (16 + 6 передач), Ричардс (15 + 12 подборов), Смит (14 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Михайлюк (9), Тор (5), Джонс (3), Макгауэнс (0).

Кливленд: Гарлэнд (28 + 6 передач), Митчелл (23), Э. Мобли (18 + 9 подборов), Стивенс (9), Окоро (5) – старт; ЛеВерт (15), Рубио (11), Осман (3), Р. Лопес (2).

Филадельфия – Вашингтон 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24)

Филадельфия: Эмбиид (34 + 8 подборов + 4 блок-шота), Харден (18 + 14 передач), Харрис (11), Макси (8), Такер (0) – старт; Мелтон (10), Милтон (7), Макдэниэлс (6), Ньянг (6), Рид (6), Дедмон (4), Коркмаз (2), Спрингер (0), Хауз (0).

Вашингтон: Бил (13), Кузма (12 + 11 подборов), Моррис (11), Порзингис (9), Гэффорд (7) – старт; Кисперт (25), Гилл (5), Авдия (4), Нанн (3), Райт (2), Гибсон (2), Буей (0), Дэвис (0).

Новый Орлеан – Портленд 127:110 (42:25, 32:29, 35:19, 18:37)

Новый Орлеан: Мерфи (41 + 7 подборов), МакКоллум (22 + 11 передач), Джонс (16 + 7 передач), Валанчюнас (11 + 12 подборов), Маршалл (4) – старт; Ричардсон (19), Льюис (4), Эрнангомес (3), Хэйс (3), Дэниэлс (2), Нэнс (2), Темпл (0).

Портленд: Саймонс (17), Реддиш (11), Тайбулл (10), Грант (7), Нуркич (0) – старт; Нокс (14), Шарп (14), Литтл (10), Уотфорд (10 + 7 подборов), Юбэнкс (6 + 7 подборов), Уокер (5), Арчидиаконо (5), Джонсон (1).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 90:102 (19:29, 28:23, 24:26, 19:24)

Сан-Антонио: Коллинз (23 + 11 подборов), Грэм (20 + 5 потерь), Бэйтс-Диоп (12 + 7 подборов), Васселл (6), Брэнэм (0) – старт; МакДермотт (11), Бэсси (8), Мамукелашвили (6 + 7 подборов), Уэсли (2 + 6 передач), Лэнгфорд (2).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (21 + 7 подборов + 10 передач), Гидди (15 + 11 подборов), Дорт (12), Джейлин Уильямс (9), Джо (5) – старт; Дженг (17 + 8 подборов), Шарич (10 + 7 подборов), Уотерс (8), Уиггинс (5).

Лейкерс – Нью-Йорк 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27)

Лейкерс: Расселл (33 + 8 передач), Дэвис (17 + 16 подборов), Бизли (10), Браун (3), Вандербилт (2) – старт; Шредер (14), Ривз (13), Хатимура (12), Гэбриэл (4).

Нью-Йорк: Рэндл (33 + 8 подборов), Барретт (30), Куикли (15), Граймс (5), Робинсон (4) – старт; Топпин (9), Харт (8 + 8 подборов), Макбрайд (8), Хартенштайн (0 + 10 подборов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Сперс Кливленд Кавальерс Бруклин Нетс Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Новый Орлеан Пеликанс

Статьи по теме

НБА: Шарлотт с Михайлюком проиграл Юте, Сакраменто без Леня одолел Финикс НБА: Шарлотт с Михайлюком проиграл Юте, Сакраменто без Леня одолел Финикс
НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс
Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга
Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны11:42
Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга
Теннис11:31
Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать
Европа11:18
Футбол сегодня: Матч Жироны Цыганкова с Атлетико, Милан будет противостоять Салернитане
Формула 111:05
Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар
Киберспорт10:52
ESL Pro League Season 17: NaVi начинают свое участие в турнире, Liquid - Rare Atom
Украина10:44
Лучи признал, что судья должен был удалять Бланко за фол на Буяльском
Киберспорт10:42
ESL Pro League Season 17: Vitality уничтожили FaZe, NiP вылетели
Европа10:31
Девушка Бартры разорвала красную дорожку откровенным нарядом
Европа10:11
Гарначо покинул Олд Траффорд на костылях, получив такую же травму, как и Эриксен
Бокс10:05
Промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK