НБА: Денвер проиграл третий матч подряд, Михайлюк и Шарлотт усутпили Кливленду

В ночь на понедельник, 13 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялось шест матчей.

Лидер Западной конференции в лице Денвера снова уступил, на этот раз Бруклину. Для Наггета данное поражение стало уже третьим подряд.

Лейкерс все еще без ЛеБрона Джеймса не сумели удержать трехматчевую победную серию, уступив на своем паркете Нью-Йорку, который в свою очередь прервал серию из трех поединков с негативным результатом.

Шарлотт со Святославом Михайлюком не справились с Кливлендом. Украинский баскетболист провел на площадке целых 20 минут, за которые успел набрать 9 очков при 50%-ой реализации с игры и из-за дуги (4/8, 1/2), а также отдать одну передачу при одной потере. Его коэффициент полезности стал худшим в матче (-25).

Денвер – Бруклин 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24)

Денвер: Йокич (35 + 20 подборов + 11 передач), Портер (23), Дж. Мюррэй (16), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (9 + 9 подборов), Грин (7), К. Браун (7), Джексон (2), Чанчар (0), Смит (0).

Бруклин: Бриджес (25), Клэкстон (20), Динуидди (15 + 16 передач), Финни-Смит (15), К. Джонсон (14) – старт; Сет Карри (12), О'Нил (11), Харрис (9), Ноэл (1).

Шарлотт – Кливленд 108:114 (35:25, 24:27, 30:29, 19:33)

Шарлотт: Розир (27 + 6 передач + 8 потерь), Вашингтон (19), Хэйворд (16 + 6 передач), Ричардс (15 + 12 подборов), Смит (14 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Михайлюк (9), Тор (5), Джонс (3), Макгауэнс (0).

Кливленд: Гарлэнд (28 + 6 передач), Митчелл (23), Э. Мобли (18 + 9 подборов), Стивенс (9), Окоро (5) – старт; ЛеВерт (15), Рубио (11), Осман (3), Р. Лопес (2).

Филадельфия – Вашингтон 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24)

Филадельфия: Эмбиид (34 + 8 подборов + 4 блок-шота), Харден (18 + 14 передач), Харрис (11), Макси (8), Такер (0) – старт; Мелтон (10), Милтон (7), Макдэниэлс (6), Ньянг (6), Рид (6), Дедмон (4), Коркмаз (2), Спрингер (0), Хауз (0).

Вашингтон: Бил (13), Кузма (12 + 11 подборов), Моррис (11), Порзингис (9), Гэффорд (7) – старт; Кисперт (25), Гилл (5), Авдия (4), Нанн (3), Райт (2), Гибсон (2), Буей (0), Дэвис (0).

Новый Орлеан – Портленд 127:110 (42:25, 32:29, 35:19, 18:37)

Новый Орлеан: Мерфи (41 + 7 подборов), МакКоллум (22 + 11 передач), Джонс (16 + 7 передач), Валанчюнас (11 + 12 подборов), Маршалл (4) – старт; Ричардсон (19), Льюис (4), Эрнангомес (3), Хэйс (3), Дэниэлс (2), Нэнс (2), Темпл (0).

Портленд: Саймонс (17), Реддиш (11), Тайбулл (10), Грант (7), Нуркич (0) – старт; Нокс (14), Шарп (14), Литтл (10), Уотфорд (10 + 7 подборов), Юбэнкс (6 + 7 подборов), Уокер (5), Арчидиаконо (5), Джонсон (1).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 90:102 (19:29, 28:23, 24:26, 19:24)

Сан-Антонио: Коллинз (23 + 11 подборов), Грэм (20 + 5 потерь), Бэйтс-Диоп (12 + 7 подборов), Васселл (6), Брэнэм (0) – старт; МакДермотт (11), Бэсси (8), Мамукелашвили (6 + 7 подборов), Уэсли (2 + 6 передач), Лэнгфорд (2).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (21 + 7 подборов + 10 передач), Гидди (15 + 11 подборов), Дорт (12), Джейлин Уильямс (9), Джо (5) – старт; Дженг (17 + 8 подборов), Шарич (10 + 7 подборов), Уотерс (8), Уиггинс (5).

Лейкерс – Нью-Йорк 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27)

Лейкерс: Расселл (33 + 8 передач), Дэвис (17 + 16 подборов), Бизли (10), Браун (3), Вандербилт (2) – старт; Шредер (14), Ривз (13), Хатимура (12), Гэбриэл (4).

Нью-Йорк: Рэндл (33 + 8 подборов), Барретт (30), Куикли (15), Граймс (5), Робинсон (4) – старт; Топпин (9), Харт (8 + 8 подборов), Макбрайд (8), Хартенштайн (0 + 10 подборов).