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Баскетбол

НБА: Шарлотт с Михайлюком уступил Кливленду, Милуоки обыграл Финикс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:55
Милуоки победил Финикс / Getty Images
Милуоки победил Финикс / Getty Images

Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 14 марта

Шарлотт – Кливленд 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22)

Шарлотт: Убре (28), Розир (22 + 9 передач), Хэйворд (10 + 6 передач), Вашингтон (9), Ричардс (7 + 8 подборов) – старт; Тор (11), Смит (6 + 8 передач), Макгауэнс (4), Джонс (4), Михайлюк (3).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 7 минут 23 секунды, набрал три очка и совершил один перехват.

Кливленд: Э. Мобли (26), Леверт (22 + 7 передач), Гарлэнд (19 + 7 передач), Стивенс (11), Окоро (3) – старт; Осман (24), Рубио (11), А. Мобли (2), Уиндлер (2), Уэйд (0), Грин (0), Нето (0), Меррилл (0).

Вашингтон – Детройт 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25)

Вашингтон: Бил (36 + 7 передач), Порзингис (18 + 7 подборов + 4 блок-шота), Кисперт (16), Моррис (13 + 8 подборов), Гэффорд (4) – старт; Авдия (13), Дэвис (11), Гудвин (2), Гибсон (2), Гилл (2), Райт (0), Хафф (0).

Детройт: Хэйс (20 + 7 передач + 5 потерь), Макгрудер (16), Уайзмен (12 + 10 подборов), Оморуйи (8), Хэмптон (5) – старт; Джозеф (12), Дюрен (9 + 8 подборов), Бейхайм (8), Роден (7).

Торонто – Денвер 125:110 (49:30, 23:26, 26:36, 27:18)

Торонто: Ванвлит (36 + 7 передач), Ануноби (24), Барнс (18 + 7 подборов), Сиакам (12 + 8 подборов), Пелтль (12 + 11 подборов) – старт; Трент (11), Буше (6), Ачиува (4), Бартон (2), Колоко (0), Флинн (0).

Денвер: Йокич (28 + 8 подборов + 7 передач), Портер (23), Гордон (18), Дж. Мюррэй (14 + 9 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Б. Браун (12), Грин (8), К. Браун (4), Чанчар (0), Смит (0), Брайант (0).

Оклахома-Сити – Бруклин 121:107 (24:33, 28:29, 38:20, 31:25)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 7 подборов), Дорт (24 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (23 + 10 подборов), Гидди (15 + 13 подборов + 10 передач), Джейлин Уильямс (7 + 7 подборов) – старт; Джо (5), Уиггинс (4), Шарич (4), Дженг (4), Уотерс (0).

Бруклин: Бриджес (34 + 4 блок-шота), К. Джонсон (23 + 9 подборов), Динуидди (16 + 11 передач + 6 потерь), Клэкстон (12 + 12 подборов), Финни-Смит (5 + 7 подборов) – старт; Сет Карри (8), О'Нил (6), Харрис (3), Томас (0).

Новый Орлеан – Лейкерс 108:123 (24:39, 16:36, 35:23, 33:25)

Новый Орлеан: Ингрэм (22 + 6 передач), Мерфи (20), Джонс (20 + 7 подборов), Макколлум (13 + 9 передач), Валанчюнас (10) – старт; Нэнс (7), Маршалл (7), Ричардсон (5), Хэйс (4), Дэниэлс (0), Льюис (0).

Лейкерс: Дэвис (35 + 17 подборов), Бизли (24), Расселл (17), Браун (8), Вандербилт (4 + 8 подборов) – старт; Ривз (14), Хатимура (12), Гэбриэл (6 + 8 подборов), Шредер (3), Рид (0), Уокер (0), Кристи (0).

Сан-Антонио – Орландо 132:114 (38:29, 29:32, 31:28, 34:25)

Сан-Антонио: Сохан (29 + 11 подборов), Коллинз (25), Грэм (15 + 9 передач), Бэйтс-Диоп (14), Васселл (10) – старт; Макдермотт (15), Уэсли (8 + 7 передач), Мамукелашвили (7 + 7 подборов), Барлоу (4), Шэмпени (3), Бэсси (2).

Орландо: Банкеро (27), Картер (16 + 10 подборов), Фульц (13 + 6 передач), Ф. Вагнер (11), Г. Харрис (3) – старт; Энтони (14), Саггс (12), М. Вагнер (12 + 7 подборов), Бол (6), Хьюстан (0), К. Харрис (0).

Финикс – Милуоки 104:116 (24:29, 24:28, 36:28, 20:31)

Финикс: Букер (30 + 5 потерь), Эйтон (16 + 8 подборов), Пол (11 + 8 передач), Окоги (8 + 7 подборов), Крэйг (6) – старт; Пэйн (13), Лэндейл (12), Уэйнрайт (8), Бийомбо (0), Росс (0), Уоррен (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 11 подборов + 8 передач), Б. Лопес (21 + 10 подборов), Холидэй (12 + 6 потерь), Картер (9), Коннотон (8) – старт; Портис (11), Краудер (11), Инглс (6 + 7 передач), Мэттьюз (2), Грин (0).

Портленд – Нью-Йорк 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)

Портленд: Лиллард (38 + 7 подборов + 7 передач), Саймонс (22), Тайбулл (15 + 8 подборов), Уотфорд (10), Нуркич (10 + 10 подборов) – старт; Шарп (6), Уокер (2), Джонсон (2), Реддиш (2), Юбэнкс (0), Нокс (0), Литтл (0).

Нью-Йорк: Куикли (26 + 10 подборов), Рэндл (24 + 10 подборов), Барретт (22), Граймс (4), Робинсон (2) – старт; Макбрайд (18), Харт (16 + 9 подборов + 8 передач), Топпин (11), Хартенштайн (0 + 11 подборов).

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