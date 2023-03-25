НБА: Голден Стэйт обыграл Филадельфию, Оклахома проиграла Лейкерс
В пятницу, 24 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Бостон разгромил Индиану, Детройт крупно проиграл Торонто, Шарлотт со Святославом Михайлюком обыграл Даллас, Юта крупно уступила Милуоки, Сакраменто переиграл Финикс.
Результаты матчей НБА за 24 марта
Бостон – Индиана 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)
Бостон: Тейтум (34 + 7 подборов + 6 потерь), Браун (27 + 7 подборов), Уайт (22 + 9 передач), Смарт (6), Хорфорд (6 + 9 подборов) – старт; Г. Уильямс (12), Хаузер (9), Р. Уильямс (4 + 8 подборов), Дэвисон (0), Корнет (0), Мускала (0).
Индиана: Халибертон (20 + 9 передач + 5 потерь), Тернер (20), Нембард (6), Несмит (3), Матурин (2) – старт; Джексон (12), Макконнелл (10), Хилд (8 + 8 подборов), Бриссетт (6), Джонсон (4), Нвора (4), Смит (0), Хилл (0).
Вашингтон – Сан-Антонио 136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)
Вашингтон: Кисперт (26), Порзингис (23 + 9 подборов + 4 блок-шота), Авдия (21 + 11 подборов + 6 передач), Моррис (10), Гэффорд (9) – старт; Райт (24 + 7 подборов), Гудвин (17), Гилл (4), Дэвис (2).
Сан-Антонио: К. Джонсон (30 + 10 подборов), Бэйтс-Диоп (20 + 7 подборов), Брэнэм (15), Джонс (10 + 12 передач), Мамукелашвили (10) – старт; Макдермотт (18), Шэмпени (12), Грэм (5 + 6 передач), Барлоу (4), Уэсли (0 + 8 передач).
Торонто – Детройт 118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)
Торонто: Сиакам (32 + 9 передач), Ванвлит (18), Ануноби (17), Бартон (9), Пелтль (4 + 11 подборов) – старт; Буше (19 + 13 подборов), Даутин (9), Колоко (5 + 4 блок-шота), Флинн (5).
Детройт: Айви (20 + 8 передач + 9 потерь), Бэгли (14 + 9 подборов), Уайзмен (14), Ливерс (12), Хэйс (6 + 7 передач) – старт; Хэмптон (13), Дюрен (9), Оморуйи (9 + 7 подборов), Роден (0).
Мемфис – Хьюстон 151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)
Мемфис: Бэйн (25), Джарен Джексон (18 + 7 подборов), Джонс (11 + 9 передач), Брукс (11), Тиллман (8) – старт; Кеннард (30), Морэнт (18 + 8 передач), Лофтон (11), Альдама (8), Родди (4), Чендлер (4), Кончар (3).
Хьюстон: Портер (20 + 7 передач), Смит (20 + 8 подборов), Грин (13), Мартин (10), Шенгюн (7) – старт; Исон (21), Никс (9), Кристофер (8), Марьянович (4), Гаруба (2).
Юта – Милуоки 116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)
Юта: Фонтеккьо (26), Олиник (16 + 7 подборов), Хортон-Такер (13 + 8 передач), Кесслер (7 + 8 подборов), Агбаджи (6) – старт; Джузэнг (10), Азубуйке (9 + 9 подборов), Тоскано-Андерсон (8), Брэнтли (7), Поттер (7), Джонс (5), Данн (2 + 6 передач).
Милуоки: Аллен (25), Я. Адетокумбо (24 + 11 передач), Коннотон (22), Холидэй (18 + 8 передач), Б. Лопес (17 + 14 подборов + 7 блок-шотов) – старт; Картер (13), Инглс (6 + 6 передач), Портис (5 + 8 подборов), Уиггинтон (4), Боучэмп (4), Т. Адетокумбо (4), Мэттьюз (2).
Голден Стэйт – Филадельфия 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)
Голден Стэйт: Карри (29 + 8 подборов), Томпсон (21), Др. Грин (10 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Луни (6 + 10 подборов + 7 передач), Дивинченцо (0) – старт; Пул (33), Дж. Грин (12), Куминга (4), Муди (3), Лэмб (2).
Филадельфия: Эмбиид (46 + 9 подборов + 8 передач), Харрис (23), Макси (21), Мелтон (8), Такер (0) – старт; Ньянг (5), Милтон (5), Рид (2), Коркмаз (2), Спрингер (0).
Сакраменто – Финикс 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)
Сакраменто: Хертер (29 + 9 подборов), Сабонис (27 + 9 подборов + 9 передач), Барнс (23), Фокс (19), Мюррэй (13) – старт; Монк (8), Лайлс (6), Мету (6), Митчелл (2 + 6 передач), Эдвардс (2), Дэвис (0).
Финикс: Букер (32 + 8 подборов), Пол (15 + 13 передач), Бийомбо (6), Окоги (4), Крэйг (2) – старт; Росс (30), Лэндейл (17), Уоррен (15), Шэмет (5), Пэйн (1).
Портленд – Чикаго 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)
Портленд: Шарп (24), Уотфорд (15), Юбэнкс (12 + 7 подборов), Тайбулл (5), Арчидиаконо (0 + 6 передач) – старт; Уокер (14), Джонсон (12 + 6 передач), Нокс (6), Реддиш (4), Литтл (4), Батлер (0).
Чикаго: Лавин (33 + 8 передач), Вучевич (23 + 15 подборов + 5 потерь), Уильямс (10), Карузо (6), Беверли (4) – старт; Уайт (19 + 9 передач), Досунму (13), Д. Джонс (8), Терри (6), Драммонд (2 + 8 подборов).
Лейкерс – Оклахома-Сити 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)
Лейкерс: Дэвис (37 + 15 подборов), Шредер (21 + 6 передач), Ривз (11 + 9 передач), Браун (6), Вандербилт (1 + 10 подборов) – старт; Уокер (20), Бизли (10), Гэбриэл (7 + 8 подборов), Хатимура (3).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27 + 8 передач), Гидди (27 + 17 подборов + 7 передач), Дорт (15), Джейлен Уильямс (9), Джейлин Уильямс (5) – старт; Робинсон-Эрл (14), Уиггинс (6), Уотерс (6), Джо (2), Дженг (0).