НБА: Сакраменто с Ленем проиграл Миннесоте, Денвер одолел Филадельфию

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 27 марта

Индиана – Даллас 104:127 (27:29, 20:30, 27:40, 30:28)

Индиана: Матурин (26), Нембард (17), Нвора (13 + 9 подборов), Смит (11), Несмит (4) – старт; Макконнелл (15 + 7 передач), Бриссетт (10), Джексон (8 + 12 подборов), Хилл (0).

Даллас: Дончич (25 + 7 подборов + 6 передач), Ирвинг (16 + 6 передач), Хардуэй (13), Буллок (11), Пауэлл (4) – старт; Харди (20), Макги (10), Бертанс (6), Вуд (6), Ниликина (5), Дж. Холидэй (4), М-ф Моррис (3), Грин (2), Райт (2), Пинсон (0).

Детройт – Милуоки 117:126 (27:31, 24:26, 39:37, 27:32)

Детройт: Айви (32 + 8 подборов + 8 передач), Бэгли (16 + 9 подборов), Хэйс (14), Уайзмен (14), Ливерс (9) – старт; Дюрен (18 + 10 подборов), Оморуйи (7), Джозеф (4), Хэмптон (3).

Милуоки: Миддлтон (34 + 8 подборов), Б. Лопес (24 + 14 подборов), Картер (22), Портис (21 + 14 подборов), Аллен (7 + 7 передач) – старт; Коннотон (7), Мэттьюз (4), Инглс (3), Краудер (2), Т. Адетокумбо (2), Драгич (0), Уиггинтон (0).

Нью-Йорк – Хьюстон 137:115 (36:33, 30:28, 36:29, 35:25)

Нью-Йорк: Куикли (40 + 9 передач), Рэндл (26), Барретт (19), Граймс (14 + 9 подборов + 6 передач), Робинсон (3) – старт; Топпин (15), Харт (9), Хартенштайн (8 + 6 передач), Макбрайд (3), Симс (0), Килс (0).

Хьюстон: Портер (26), Грин (19), Мартин (18), Смит (14 + 11 подборов + 6 передач), Шенгюн (11 + 5 потерь) – старт; Исон (13 + 8 подборов), Кристофер (12), Гаруба (2), Марьянович (0), Никс (0).

Юта – Финикс 103:117 (26:37, 26:20, 29:27, 22:33)

Юта: Маркканен (25 + 9 подборов), Кесслер (18 + 8 подборов + 7 блок-шотов), Хортон-Такер (16 + 8 подборов + 8 передач), Олиник (10 + 7 подборов + 7 передач), Агбаджи (9) – старт; Данн (9), Тоскано-Андерсон (6), Джузэнг (5), Джонс (3), Брэнтли (2).

Финикс: Букер (24 + 7 подборов), Эйтон (14 + 8 подборов), Пол (9 + 10 передач), Окоги (9), Крэйг (4) – старт; Росс (13), Пэйн (12), Бийомбо (11), Уэйнрайт (9 + 7 подборов), Уоррен (9), Д. Ли (3), Шэмет (0).

Денвер – Филадельфия 116:111 (25:18, 36:39, 30:20, 25:34)

Денвер: Йокич (25 + 17 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (19 + 7 передач), Портер (15), Гордон (12), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Б. Браун (18), Грин (8), К. Браун (8), Ннаджи (6).

Филадельфия: Макси (29), Харрис (16), Мелтон (7), Такер (0), Дедмон (0) – старт; Рид (16 + 9 подборов), Макдэниэлс (14), Ньянг (8), Хауз (8), Коркмаз (6), Харрелл (3), Спрингер (2), Милтон (2).

Сакраменто – Миннесота 115:119 (25:34, 33:23, 27:29, 30:33)

Сакраменто: Фокс (29 + 6 передач), Сабонис (24 + 10 подборов), Барнс (19), Хертер (13), Мюррэй (3) – старт; Монк (12), Лайлс (5 + 11 подборов), Лень (4), Митчелл (4), Эдвардс (2).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 7 минут 29 секунд, за которые набрал четыре очка и совершил два подбора.

Миннесота: Макдэниэлс (20), Эдвардс (17 + 7 передач), Конли (16), Гобер (16 + 16 подборов), Андерсон (15 + 11 передач) – старт; Рид (18), Науэлл (14), Маклафлин (3), Александер-Уокер (0).

Портленд – Новый Орлеан 90:124 (14:34, 21:24, 20:31, 35:35)

Портленд: Шарп (12 + 8 подборов), Юбэнкс (12), Литтл (7), Арчидиаконо (3), Тайбулл (3) – старт; Джонсон (20 + 6 передач), Нокс (15), Реддиш (11), Уокер (7), Батлер (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (29), Макколлум (17 + 8 передач), Мерфи (16), Валанчюнас (10 + 21 подбор + 5 потерь), Джонс (7) – старт; Ричардсон (10), Дэниэлс (8), Маршалл (8), Льюис (6), Темпл (5), Эрнангомес (4), Хэйс (2), Нэнс (2).

Клипперс – Чикаго 124:112 (27:32, 35:23, 37:22, 25:35)

Клипперс: Батюм (24), Гордон (22), Ленард (22 + 7 подборов + 6 передач), Уэстбрук (12 + 10 передач), Зубац (11 + 7 подборов) – старт; Хайлэнд (13 + 8 передач), Пламли (10), Мэнн (8), Диабате (2), Коффи (0), Мун (0), Ковингтон (0).

Чикаго: Лавин (23), Дерозан (21 + 7 передач), Вучевич (20 + 8 подборов), Уильямс (16), Беверли (9) – старт; Драммонд (11 + 8 подборов), Уайт (7), Д. Джонс (3), Терри (2), Досунму (0).