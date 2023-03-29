НБА: Голден Стэйт переиграл Новый Орлеан, Бостон сенсационно проиграл Вашингтону
Во вторник, 28 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.
Бостон на выезде проиграл Вашингтону, Мемфис переиграл Орландо, Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком победил Оклахому , Голден Стэйт дома обыграл Новый Орлеан.
Результаты матчей НБА за 28 марта
Вашингтон – Бостон 130:111 (29:23, 35:28, 35:27, 31:33)
Вашингтон: Порзингис (32 + 13 подборов + 6 передач), Авдия (25 + 10 подборов), Моррис (19 + 9 передач), Кисперт (15), Райт (8) – старт; Нанн (12), Дэвис (7 + 8 подборов), Гибсон (4), Гилл (4), Гудвин (2), Кукс (2).
Бостон: Тейтум (28 + 9 подборов), Браун (18), Смарт (14), Уайт (7), Хорфорд (5) – старт; Брогдон (13), Г. Уильямс (8), Корнет (8), Притчард (5), Хаузер (5), Мускала (0), Р. Уильямс (0).
Торонто – Майами 106:92 (24:23, 29:24, 31:20, 22:25)
Торонто: Сиакам (26 + 9 подборов), Ануноби (22), Барнс (22 + 7 подборов + 12 передач), Ванвлит (12 + 6 передач), Пелтль (2 + 10 подборов) – старт; Ачиува (12 + 9 подборов), Буше (8), Даутин (2).
Майами: Хирро (33 + 6 передач), Адебайо (21 + 12 подборов), Оладипо (7), Лав (3), Винсент (2) – старт; Калеб Мартин (7), Лаури (6), Зеллер (6 + 7 подборов), Д. Робинсон (4), Струс (3), Хайсмит (0).
Атланта – Кливленд 120:118 (24:24, 35:27, 35:33, 26:34)
Атланта: Мюррэй (29), Янг (16 + 10 передач + 6 потерь), Коллинз (12 + 7 подборов), Капела (12 + 10 подборов), Хантер (7) – старт; Оконгву (21 + 9 подборов), Богданович (12), Бей (11 + 10 подборов), Крейчи (0).
Кливленд: Митчелл (44), Гарлэнд (27), Э. Мобли (20 + 15 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Леверт (9), Стивенс (4 + 9 подборов) – старт; Рубио (9), Осман (3), Диаките (2).
Мемфис – Орландо 113:108 (32:15, 27:29, 28:29, 26:35)
Мемфис: Бэйн (31 + 6 потерь), Тиллман (20 + 9 подборов), Джарен Джексон (16 + 10 подборов), Брукс (13), Джонс (7 + 8 передач) – старт; Кеннард (16), Альдама (9), Кончар (1), Родди (0).
Орландо: Ф. Вагнер (25), Банкеро (24 + 11 подборов), Картер (14 + 7 подборов), Фульц (11), Г. Харрис (3) – старт; Битадзе (13), Энтони (10), Скофилд (6), Саггс (2), Хьюстан (0), М. Вагнер (0).
Голден Стэйт – Новый Орлеан 120:109 (25:36, 21:27, 39:26, 35:20)
Голден Стэйт: Карри (39 + 8 подборов + 8 передач), Томпсон (17), Куминга (13), Дивинченцо (13 + 7 подборов), Др. Грин (8 + 12 передач) – старт; Пул (21), Лэмб (4), Луни (3 + 8 подборов), Муди (2), Пэйтон II (0), Болдуин (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (26 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Мерфи (21), Макколлум (15), Джонс (13), Валанчюнас (11 + 9 подборов) – старт; Нэнс (8), Ричардсон (7), Маршалл (6), Дэниэлс (2).