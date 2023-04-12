Знаменитые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за рекордную сумму

Кроссовки со всем известного "Последнего танца" Его Воздушества побили рекорд, который также принадлежал Эм Джею.

Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby's объявил, что пара кроссовок с автографом Майкла Джордана была продана за 2 238 000 долларов. Как сообщает ESPN, это самая высокая цена, когда-либо уплаченная на аукционе за пару кроссовок.

Данная пара обуви примечательна тем, что Джордан был в этих кроссовках во время второго матча Финала НБА 1998 года, когда Чикаго победил Юту со счетом 93:88, а сам Эм Джей набрал 37 очков, 5 подборов и 3 передачи без потерь.

Источник: Getty Images

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Девять дней спустя Джордан выиграл свое шестое и последнее чемпионство НБА и был назван MVP Финала.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал кроссовкам Джордана: в 2021 году пара Nike Air Ships была продана за 1,472 миллиона.