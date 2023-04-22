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Баскетбол

Эмбиид и Кавай пропустят следующие матчи плей-офф своих команд

Если для Филадельфии не произошло ничего страшного, то для Клипперс все очень плохо.
Сегодня, 09:59
Джоэл Эмбиид и Кавай Леонард / Getty Images
Джоэл Эмбиид и Кавай Леонард / Getty Images

Звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид пропустит четвертый матч серии плей-офф против Бруклина.

Как сообщает официальный сайт НБА, Сиксерс вывели бигмена из ротации на следующую игру из-за растяжения колена. Матч против Нетс состоится вечером субботы, 22 апреля.

Возвращение Эмбиида ожидается на следующей неделе. Учитывая то, что 76-ы побеждают в серии со счетом 3-0, отсутствие Джоэла не должно сильно повлиять на противостояние.

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В то же самое время огромные проблемы возникли у Клипперс. Лидер "парусников" Кавай Леонард пропустил третий матч против Финикса (124:129) также из-за растяжения колена.

Ожидалось, что форвард вернется к четвертой игре, однако Лос-Анджелес объявил, что он не успеет восстановиться.

Таким образом, учитывая еще и отсутствие Пола Джорджа, шансы Клипперс побороться с Санз за выход во второй раунд стремятся к нулю - калифорнийцы уступают в серии со счетом 1-2.

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