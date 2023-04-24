Брукс: Ярлык злодея сыграл роль в моем удалении за удар ЛеБрона

Форвард Мемфиса Диллон Брукс считает, что тот образ злодея, который ему создали СМИ и фанаты, повлиял на то, что он был удален в третьем матче против Лейкерс (101:111) за удар ниже пояса ЛеБрона Джеймса.

Он также заявил, что не получил объяснений своего удаления от судей, обслуживавших тот поединок.

"СМИ делают из меня злодея, фанаты делают из меня злодея и потом это создает совершенно другой образ меня", - цитирует Брукса ESPN.

"Так что теперь вы считаете, что я планировал ударить ЛеБрона по "орехам". Я играю в баскетбол. Я баскетболист. Так что если вы думаете, что я делаю что-то, что тянет на неспортивный фол второй степени, это значит, что вы думаете, что я вот такой человек".

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При этом НБА не стала дисквалифицировать Брукса на один матч, несмотря на то, что в прошлом был подобный прецедент, связанный с Дрэймондом Грином в Финале 2016 года.