Брукс ударил ЛеБрона между ног, за что был удален из матча Лейкерс - Мемфис

Игрок Мемфиса Диллон Брукс досрочно покинул площадку третьего матча первого раунда плей-офф Западной конференции против Лейкерс (101:111).

На старте третьей четверти Брукс нанес удар рукой между ног звезде "озерников" ЛеБрону Джеймсу, который владел мячом.

После просмотра повтора судьи выписали 27-летнему форварду неспортивный фол второй степени, который приравнивается к удалению из матча.

Для Брукса это удаление стало уже третьим в нынешнем сезоне, сообщает ESPN. Это позволило ему сравняться с Маркусом Смартом (Бостон) и Маликом Монком (Сакраменто), которые лидируют в данном показателе.

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy — ESPN (@espn) April 23, 2023

Стоит отметить, что за подобное нарушение (также на Джеймсе) в Финале 2016 года НБА дисквалифицировала форварда Голден Стэйт Дрэймонда Грина на одну игру, победа в которой помогла Кливленду перевернуть ход серии с 1-3 и в итоге завоевать свое первое чемпионство.

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Диллон Брукс был лидером прошедшего регулярного сезона по количеству заработанных технических фолов - баскетболист насобирал их целых 18 штук.