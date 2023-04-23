Грин: Дисквалификация НБА не изменит Дрэймонда и то, как он играет
Форвард Голден Стэйт Дрэймоонд Грин был вынужден пропустить третий матч серии плей-офф против Сакраменто из-за дискквалификации.
И хоть его команда победила и без него, сам Дрэймонд заявил, что это на него никак не повлияет - он не собирается меняться и менять свой стиль игры.
"Раньше они создали правило Дреймонда, но это д*рьмо не работает. Я все еще сижу здесь", - цитирует Грина ESPN.
"Дреймонд не будет тронут правилом Дреймонда. Я буду продолжать играть так, как я играю, действовать так, как я действую, быть именно тем, кто я есть, потому что это ведет к победе".
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"Если бы я проигрывал, они бы не создавали правила Дреймонда. Пока они создают правила Дреймонда, это означает, что мы побеждаем, и это здорово. Но Дреймонда это не изменит".
Стоит отметить, что недавно тренер Филадельфии Док Риверс высказал мнение, что Дрэймонд Грин не заслуживал дисквалификации, а лига таким образом создала "опасный прецедент".
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф.