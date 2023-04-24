Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера

Четырехкратный чемпион НБА станет лишь вторым игроком в истории сборных, кто удостоится подобной чести.

Федерация баскетбола Франции на своем официальном сайте объявила, что выведет из обращения сборной игровой номер легенды НБА Тони Паркера.

Церемония выведения номера 9 состоится за несколько дней до открытия Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

Tony Parker devient le premier basketteur français de l'histoire à intégrer le Hall Of Fame NBA 🤩



La cérémonie d'intronisation est prévue le 12 août, félicitations TP 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/lqbyKMLrnE — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 1, 2023

Перед Олимпиадой-2024 сборная Франции проведет товарищеский матч, перед которым и пройдет церемония. По слухам, соперником французов станет сборная США.

Стоит отметить, что это лишь второй случай в истории, когда на уровне национальных команд будет выведен игровой номер. В сентябре 2022 года в первый день Евробаскета-2022 сборная Германии вывела из обращения игровой номер Дирка Новицки.

За свою 18-летнюю карьеру в НБА 40-летний француз в составе Сан-Антонио четырежды становился чемпионом (2003, 2005, 2007, 2014), один раз признавался MVP Финала (2007) и шесть раз был участником Матча всех звезд.

В составе сборной Франции Паркер становился победителем Евробаскета-2013, серебряным призером (2011) и дважды бронзовым призером (2005, 2015).

Недавно Тони Паркер вместе с Новицки были объявлены участниками Зала славы баскетбола класса-2023.