Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
Федерация баскетбола Франции на своем официальном сайте объявила, что выведет из обращения сборной игровой номер легенды НБА Тони Паркера.
Церемония выведения номера 9 состоится за несколько дней до открытия Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.
Tony Parker devient le premier basketteur français de l'histoire à intégrer le Hall Of Fame NBA 🤩— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 1, 2023
La cérémonie d'intronisation est prévue le 12 août, félicitations TP 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/lqbyKMLrnE
Перед Олимпиадой-2024 сборная Франции проведет товарищеский матч, перед которым и пройдет церемония. По слухам, соперником французов станет сборная США.
Стоит отметить, что это лишь второй случай в истории, когда на уровне национальных команд будет выведен игровой номер. В сентябре 2022 года в первый день Евробаскета-2022 сборная Германии вывела из обращения игровой номер Дирка Новицки.
За свою 18-летнюю карьеру в НБА 40-летний француз в составе Сан-Антонио четырежды становился чемпионом (2003, 2005, 2007, 2014), один раз признавался MVP Финала (2007) и шесть раз был участником Матча всех звезд.
В составе сборной Франции Паркер становился победителем Евробаскета-2013, серебряным призером (2011) и дважды бронзовым призером (2005, 2015).
Недавно Тони Паркер вместе с Новицки были объявлены участниками Зала славы баскетбола класса-2023.