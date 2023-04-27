Нью-Йорк впервые за десять лет прошел первый раунд плей-офф НБА

Минувшей ночью Нью-Йорк обыграл Кливленд (106:95), тем самым закрыв серию первого раунда плей-офф Восточной конференции со счетом 4-1.

Как сообщает ESPN, Никс впервые за последние 10 лет преодолели барьер первого раунда постезона. Причем в 21-м веке команда дошла до полуфинала Востока всего лишь в третий раз.

Последний раз команда из Нью-Йорка проходила первый раунд в сезоне-2012/13. Тогда команда ведомая Кармело Энтони в первом раунде прошла Бостон (4-2), после чего уступила Индиане (2-4).

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В следующем раунде Никс сыграют против Майами, который сотворил настоящую сенсацию, выбив из гонки за чемпионство победителя регулярного сезона на Востоке Милуоки.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.