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Баскетбол

Нью-Йорк впервые за десять лет прошел первый раунд плей-офф НБА

В 21-м веке Никс стабильно имеют ровно одну выигранную серию за десятилетие.
Вчера, 21:08
Нью-Йорк Никс / Getty Images
Нью-Йорк Никс / Getty Images

Минувшей ночью Нью-Йорк обыграл Кливленд (106:95), тем  самым закрыв серию первого раунда плей-офф Восточной конференции со счетом 4-1.

Как сообщает ESPN, Никс впервые за последние 10 лет преодолели барьер первого раунда постезона. Причем в 21-м веке команда дошла до полуфинала Востока всего лишь в третий раз.

Последний раз команда из Нью-Йорка проходила первый раунд в сезоне-2012/13. Тогда команда ведомая Кармело Энтони в первом раунде прошла Бостон (4-2), после чего уступила Индиане (2-4).

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В следующем раунде Никс сыграют против Майами, который сотворил настоящую сенсацию, выбив из гонки за чемпионство победителя регулярного сезона на Востоке Милуоки.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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