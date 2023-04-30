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Баскетбол

Плей-офф НБА: Денвер открыл счет в серии с Финиксом

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:25
Денвер обыграл Финикс / Getty Images
Денвер обыграл Финикс / Getty Images

В субботу, 29 апреля, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран один матч.

Во втором раунде в Западной конференции Денвер и Финикс открыли свою серию, в первом матче которой победу со счетом 125:107 праздновали Наггетс.

Читай также: Плей-офф НБА: стартовал второй раунд, в первом остался один матч

Результат матча плей-офф НБА за 29 апреля

Денвер – Финикс 125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26)

Денвер: Дж. Мюррэй (34 + 9 передач), Йокич (24 + 19 подборов), Гордон (23), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Б. Браун (14), Грин (5), Уотсон (3), К. Браун (1), Чанчар (0), Ннаджи (0), Смит (0), Джексон (0).

Финикс: Дюрэнт (29 + 14 подборов + 7 потерь), Букер (27 + 8 передач), Эйтон (14 + 7 подборов), Пол (11), Окоги (2) – старт; Лэндейл (7), Пэйн (5), Д. Ли (3), Уэйнрайт (3), Шэмет (3), Крэйг (3), Бийомбо (0), Росс (0).

Счет в серии: Денвер ведет 1-0

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Финикс Санз

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