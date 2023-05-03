ЛеБрон впервые в карьере не получил ни одного голоса за награду MVP
Национальная баскетбольная ассоциация назвала звезду Филадельфии Джоэля Эмбиида самым ценным игроком прошедшего регулярного сезона.
Как сообщает BasketNews, лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые за свою 20-летнюю карьеру в НБА не получил ни одного голоса за награду MVP.
С первого же сезона в карьере "Король" стал играть на высочайшем уровне, благодаря чему каждый год он претендовал на звание самого ценного игрока.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард набирал в среднем 28.9 очка, 8.3 подбора и 6.8 передачи в 58 играх регулярки, вернув "озерников" в плей-офф.
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Напомним, что минувшей ночью Лейкерс на выезде одолели Голден Стэйт, поведя в полуфинальной серии 1-0.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.