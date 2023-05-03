ЛеБрон впервые в карьере не получил ни одного голоса за награду MVP

Несмотря на свою шикарную статистику, 38-летний Джеймс был обделен в голосовании.

Национальная баскетбольная ассоциация назвала звезду Филадельфии Джоэля Эмбиида самым ценным игроком прошедшего регулярного сезона.

Как сообщает BasketNews, лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс впервые за свою 20-летнюю карьеру в НБА не получил ни одного голоса за награду MVP.

С первого же сезона в карьере "Король" стал играть на высочайшем уровне, благодаря чему каждый год он претендовал на звание самого ценного игрока.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард набирал в среднем 28.9 очка, 8.3 подбора и 6.8 передачи в 58 играх регулярки, вернув "озерников" в плей-офф.

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Напомним, что минувшей ночью Лейкерс на выезде одолели Голден Стэйт, поведя в полуфинальной серии 1-0.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.