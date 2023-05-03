Крис Пол рискует больше не сыграть в плей-офф НБА

Возможность участия в постсезоне будет связана не только с его здоровьем, но и способностью команды продлить серию.

Звезда Финикса Крис Пол может больше не сыграть в плей-офф нынешнего сезона.

У 37-летнего разыгрывающего возникли проблемы с паховыми мышцами во втором матче полуфинальной серии против Денвера (87:97), из-за которых он был вынужден досрочно покинуть площадку.

Как сообщает The Athletic, Санз ожидают, что Пол пропустит как минимум одну неделю, а это значит, что он не сможет помочь своей команде в третьей и четвертой играх серии, и даже пятой, если до нее дойдет дело.

Его состояние будет оценено через неделю, после чего его статус на доступность к матчам будет обновляться каждый день.

В случае, если Финикс без него проиграет два следующих матча, плей-офф как для Пола, так и для команды будет окончен.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.