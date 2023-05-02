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Баскетбол

Пол не смог доиграть матч против Денвера из-за травмы

Ветеран лиги получил традиционную травму во время постсезона.
Сегодня, 20:33
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Разыгрывающий Финикса Крис Пол не смог доиграть второй матч серии второго раунда плей-офф против Денвера (87:97) из-за травмы паха, сообщает ESPN.

Пол взялся за поврежденную область после борьбы с защитником Наггетс Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, а за 4:32 до конца третьей четверти он направился в раздевалку, откуда не возвращался.

После финальной сирены Крис покинул арену, не разговаривая с прессой. На данный момент неизвестно, сыграет ли Пол в третьем матче серии, который пройдет в ночь на субботу, 6 мая.

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Крис Пол, которому 6 мая исполнится 38 лет, сталкивается с травмами по ходу плей-офф на протяжении всей своей карьеры. По этой причине он пропустил восемь матчей постезона.

В этом плей-офф Пол набирает в среднем 12.4 очка и 7.4 передачи. У него лучший показатель полезности (+39) среди всех игроков Финикса.

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