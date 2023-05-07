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Баскетбол

Уэстбрук стал объектом насмешки во время трансляции UFC

Комментаторы поединка дали одному из бойцов совет, связанный с Расти.
Сегодня, 19:55
Расселл Уэстбрук / Getty Images
Расселл Уэстбрук / Getty Images

Расселл Уэстбрук — один из самых известных баскетболистов в мире. Так что неудивительно, что он упоминается в разговорах о других видах спорта. Однако на этот раз он был упомянут не в лучшем свете.

В ночь на воскресенье, 7 мая, состоялся турнир UFC 288. Перед каждым боем на экране показывалась графика, где аналитики подсказывают, какими должны быть планы бойцов во время боя, чтобы одержать победу.

Предпоследний поединок в основном карде представлял собой битву между Гилбертом Бернсом и Белалом Мухаммедом. Именно тогда на экране появилось имя Уэстбрука.

Обсуждая способы Бернса одержать победу, комментаторы предложили три способа: сократить дистанцию, обеспечить тейкдауны и не быть Расселлом Уэстбруком, сообщает BasketNews.

Источник: скриншот

Комментарий, направленный рекомендовать бойцу не торопиться с действиями и просто принимать качественные решения, в итоге оказался "прожаркой" разыгрывающего Клипперс. Стоит отметить, что этот бой Бернс проиграл единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Лос-Анджелес Клипперс Расселл Уэстбрук

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