Экс-тренеры Милуоки и Торонто претендуют на освободившуюся должность в Финиксе

Недавно уволенные наставники совсем скоро могут вернуться к работе в амбициозном проекте.

В ночь на воскресенье, 14 мая, Финикс объявил об увольнении Монти Уильямса с поста главного тренера - спустя всего два дня после вылета команды из плей-офф от Денвера.

Сейчас Санз - одна из самых интригующих тренерских вакансий НБА за последние годы, поскольку в следующем сезоне у команды на контракте будут такие звезды, как Кевин Дюрант и Девин Букер.

Поскольку в следующем году команда из Аризоны будет возлагать большие надежды, она, очевидно, будет стремиться найти соответствующего тренера.

Как сообщает журналист НБА Крис Хэйнс, в шорт-лист Финикса на должность тренера попали Майк Буденхольцер, Ник Нерс и ассистент Уильямса Кевин Янг.

Phoenix Suns are formulating a list of head coaching candidates that includes assistant Kevin Young, Mike Budenholzer and Nick Nurse, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 14, 2023

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Стоит отметить, что Буденхольцер и Нерс также были недавно уволены из Милуоки и Торонто соответственно.