Йокич поднялся на третье место по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА

Минувшей ночью стартовала финальная серия Западной конференции матчем между Денвером и Лейкерс.

Наггетс завоевали победу в матче №1 со счетом 132:126. Лучшим игроком встречи стал Никола Йокич, который за 42 минуты на паркете оформил трипл-дабл из 34 очков, 21 подбора и 14 передач.

Как сообщает НБА, Йокич поднялся на третье место по количеству трипл-даблов в плей-офф. По этому показателю он сравнялся с Расселлом Уэстбруком.

Лидером рейтинга остается Мэджик Джонсон, на счету которого 30 трипл-даблов. Но вскоре его может обойти ЛеБрон Джеймс, который оформил 28 трипл-даблов в плей-офф.

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Напомним, что этой же ночь также была проведена лотерея предстоящего драфта, по итогам которой определился порядок выбора команд.