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Баскетбол

НБА: Денвер довел счет в серии с Лейкерсом до непристойного

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции.
Сегодня, 06:12
Йокич против ЛеБрона / Getty Images
Йокич против ЛеБрона / Getty Images

Финал Запада переехал из Колорадо в Калифорнию, где в Лос-Анджелесе предстоит третий и четвертый матч серии.

После двух побед в первых матчах Денвер не стал сбавлять обороты и уже в первой четверти в Лос-Анджелесе победил с разницей в более 10 баллов. Тем не менее, Лейкерс смогли выровнять игру и на последнюю 12-минутку вышли при почти равном счете.

Но на финише матча режим МВП включил лидер Наггетс Никола Йокич, который своей игрой принес команде достаточно уверенную победу, ведь матч уже доигрывали резервисты.

Лейкерс – Денвер 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35)

Лейкерс: Дэвис (28+18 подборов), Ривз (23+7 подборов), Джеймс (23+7 подборов + 12 передач), Рассел (3), Вандербилт (2) – старт; Хатимура (13), Уокер (9), Шредер (5), Браун (2), Кристи (0), Бизли (0), Томпсон (0), Харрисон (0).

Денвер: Дж. Мюррей (37 + 7 подборов + 6 передач), Йокич (24 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Портер (14 + 10 подборов + 6 передач), Гордон (7) – старт; Б. Браун (15), Грин (5), К. Браун (0).

Следующий поединок серии может стать последним и состоится он за два дня, в ночь с 22 на 23 мая.


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