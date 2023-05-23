Леброн Джеймс намекнул на завершение карьеры

Однако у суперзвезды еще есть два года по контракту.

Легенда и суперзвезда НБА Леброн Джеймс намекнул на завершении карьеры, сообщает Bleacher Report.

38-летний баскетболист заставил своих фанатов волноваться после того, как Лейкерс проиграли Денверу в четвертой игре и покинули плей-офф финала Запада.

"Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать", -произнес Джеймс п о завершении послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что по контракту у Леброна остались еще два года и около 100 млн долларов. К тому же ранее суперзвезда упоминал о том, что хотел бы сыграть в НБА вместе со своим сыном, который сможет выставиться на драфт только в 2024 году.

Для 38-летнего Леброна Джеймса текуий сезон стал уже 20-м в карьере в рамках НБА. Ранее он выступал также за Кливленд и Майами.

Напомним, что ранее о завершении карьеры объявила другая легенда НБА Кармело Энтони.