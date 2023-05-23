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Баскетбол

Лейкерс заинтересованы в обмене звезды Атланты

Команда из Лос-Анджелеса пытается найти доступные варианты на позицию разыгрывающего.
Сегодня, 20:02
Трэй Янг / Getty Images
Трэй Янг / Getty Images

Лейкерс обдумывают возможность потенциального обмена разыгрывающего Атланты Трэя Янга, сообщает The Athletic.

По информации источника, фронт-офис Лос-Анджелеса обсудил, как может выглядеть возможный пакет активов, который должен убедить Хоукс отпустить свою звезду будущим летом.

Стоит отметить, что Янг, как и звезды "озерников" ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис, работает со спортивным агентством Klutch Sports Group.

При этом Янг вместе с Кайри Ирвингом во второй раз за этот постсезон присутствовал на матче Лейкерс с Денвером (111:113). Ирвинг также считается одним из претендентов на пополнение ростера калифорнийского клуба.

Ранее в апреле стало известно, что Атланта намерена устроить перестройку и никто в составе не считается неприкасаемым, в том числе Трэй Янг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хоукс Трэй Янг

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