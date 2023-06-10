Денвер и Оклахома провели обмен драфт-пиками

Тандер и пики - в последние годы нет более культового дуэта.

Пока Денвер борется за первое в истории франшизы чемпионство, фронт-офис организации проводит операции по потенциальному усилению состава.

Как сообщает ESPN, Наггетс обменялись с Оклахомой целым пакетом драфт-пиков, пытаясь максимально увеличить окно для чемпионства.

Так, Денвер получил, как сообщается, наименее выгодный для Тандер пик первого раунда 2024 года, 37-й выбор на драфте 2023 года и пик второго раунда 2024 года.

ОКС в свою очередь получили заащищенный пик первого раунда 2029 года.

"Наггетс пытаются максимизировать свое чемпионское окно, и эта сделка дает им дополнительные шансы на недорогие контракты и инструменты для маневра на рынке. Для Тандер – еще один выбор в первом раунде в будущем", - так описал данную сделку Эдриан Вожнаровски.

Напомним, что по итогам прошедшего матча с Майами Денвер находится в одной победе от чемпионского титула.