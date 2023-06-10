iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Денвер и Оклахома провели обмен драфт-пиками

Тандер и пики - в последние годы нет более культового дуэта.
Сегодня, 20:00
Денвер - Оклахома / Getty Images
Денвер - Оклахома / Getty Images

Пока Денвер борется за первое в истории франшизы чемпионство, фронт-офис организации проводит операции по потенциальному усилению состава.

Как сообщает ESPN, Наггетс обменялись с Оклахомой целым пакетом драфт-пиков, пытаясь максимально увеличить окно для чемпионства.

Так, Денвер получил, как сообщается, наименее выгодный для Тандер пик первого раунда 2024 года, 37-й выбор на драфте 2023 года и пик второго раунда 2024 года.

ОКС в свою очередь получили заащищенный пик первого раунда 2029 года.

"Наггетс пытаются максимизировать свое чемпионское окно, и эта сделка дает им дополнительные шансы на недорогие контракты и инструменты для маневра на рынке. Для Тандер – еще один выбор в первом раунде в будущем", - так описал данную сделку Эдриан Вожнаровски.

Напомним, что по итогам прошедшего матча с Майами Денвер находится в одной победе от чемпионского титула.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер

Статьи по теме

Хирро может вернуться уже в третьей игре Финала НБА против Денвера Хирро может вернуться уже в третьей игре Финала НБА против Денвера
Судья, находящийся под расследованием НБА, не будет работать на матчах Денвера и Майами Судья, находящийся под расследованием НБА, не будет работать на матчах Денвера и Майами
Йокич - второй игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл в дебютной игре Финала Йокич - второй игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл в дебютной игре Финала
Денвер против Майами, Йокич против Батлера: анонс Финала НБА Денвер против Майами, Йокич против Батлера: анонс Финала НБА
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов20:56
Манчестер Сити и Интер объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Европа20:52
Рома нашла усиление в линию атаки в АПЛ
Украина20:31
"Поляки, вы лучшие": экс-игрок Динамо и сборной Украины поздравил теннисистку с победой на Ролан Гаррос
20:24
Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина стала чемпионом
НБА20:00
Денвер и Оклахома провели обмен драфт-пиками
Украина19:41
Ингулец и ЛНЗ не определили победителя в первом матче плей-офф УПЛ
19:35
Украина обыграла Бразилию и вышла в полуфинал Socca World Cup 2023
Европа19:23
Тренер Ювентуса может оправится на многомиллионные заработки в Саудовскую Аравию
Теннис19:10
Ролан Гаррос (WTA): Швентек обыграла Мухову в финале
Теннис19:06
Швентек - победительница Ролан Гаррос-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK