Никола Йокич – MVP финальной серии НБА

Центровой Денвера Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии НБА.

В пятой игре, которая стала победной для Наггетс, сербский баскетболист набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

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Йокич завоевал приз, который носит имя легендарного центрового Билла Расселла.

Примечательно, что 28-летний игрок был выбран под 41-м номером на драфте-2014, это самый низкий пик для MVP финала НБА (ранее Деннис Джонсон, 29-й номер в 1979 году).

Ранее сообщалось, что звезда НБА не сыграет за сборную Словении на чемпионате мира-2023.