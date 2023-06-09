Звезда НБА не сыграет за сборную Словении на чемпионате мира-2023
Несмотря на то, что Словения попытается достичь новых высот на предстоящем чемпионате мира по баскетболу, Горана Драгича там не будет.
Как сообщает BasketNews, 37-летний разыгрывающий подтвердил, что не планирует участвовать в турнире.
"Я буду дома. Я не собираюсь играть. Мне хватило. Я играл (за сборную) 16 лет, плюс НБА и все остальное. Может быть, я поеду в Японию, чтобы поддержать сборную, но вряд ли буду играть".
Напомним, что Горан Драгич отложил свой уход из сборной в прошлом году, когда он изменил свое решение и отправился на Евробаскет-2022. Однако его присутствия было недостаточно, поскольку Словения сенсационно уступила Польше в четвертьфинале.
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В составе сборной Словении Драгич стал чемпионом Евробаскета в 2017 году, сыграв на шести чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира.
Во время предстоящего чемпионата мира Словения сыграет в группе F на Окинаве (Япония) и встретится с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.
ЧМ-2023 пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября.