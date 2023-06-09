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Баскетбол

Звезда НБА не сыграет за сборную Словении на чемпионате мира-2023

Баскетболист не планирует отбирать игровое время у молодого поколения.
Сегодня, 15:47
Лука Дончич и Горан Драгич / Getty Images
Лука Дончич и Горан Драгич / Getty Images

Несмотря на то, что Словения попытается достичь новых высот на предстоящем чемпионате мира по баскетболу, Горана Драгича там не будет.

Как сообщает BasketNews, 37-летний разыгрывающий подтвердил, что не планирует участвовать в турнире.

"Я буду дома. Я не собираюсь играть. Мне хватило. Я играл (за сборную) 16 лет, плюс НБА и все остальное. Может быть, я поеду в Японию, чтобы поддержать сборную, но вряд ли буду играть".

Напомним, что Горан Драгич отложил свой уход из сборной в прошлом году, когда он изменил свое решение и отправился на Евробаскет-2022. Однако его присутствия было недостаточно, поскольку Словения сенсационно уступила Польше в четвертьфинале.

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В составе сборной Словении Драгич стал чемпионом Евробаскета в 2017 году, сыграв на шести чемпионатах Европы и ​​трех чемпионатах мира.

Во время предстоящего чемпионата мира Словения сыграет в группе F на Окинаве (Япония) и встретится с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.

ЧМ-2023 пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября.

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