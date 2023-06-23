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Баскетбол

Каваю провели очистительную процедуру травмированного колена

Баскетболист должен будет вернуться к началу тренировочного лагеря Лос-Анджелеса.
Сегодня, 13:33
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Звездному форварду Клипперс Каваю Леонарду провели очистительную процедуру в травмированном правом колене, сообщает The Athletic.

Процедура прошла еще 6 июня, однако об этом стало известно только после того, как по завершению драфта-2023 данную информацию сообщил президент по баскетбольным операциям "парусников" Лоуренс Фрэнк.

По его словам, команда ожидает, что 31-летний игрок восстановится к началу тренировочного лагеря.

Напомним, что Кавай Леонард получил разрыв мениска правого колена во время матча №1 первого раунда плей-офф против Финикса. Несмотря на травму, Леонард сыграл и во второй встрече, после чего пропустил оставшиеся три игры серии, в которой Клипперс проиграли 1-4.

Ранее Лоренс Фрэнк заявил, что организация собирается предложить Каваю Леонарду и Полу Джорджу, двум главным звездам команды, новые контракты, несмотря на их травматичность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард

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